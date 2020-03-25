Вечерний @Калининграда: вам здесь не рады, вирусный шашлык и сам себе карантин

В среду стране явился президент (с опозданием в полтора часа) и молвил президент слово. Вообще, слов было очень много, но смысл один — всё будет нормально, ребята, вот вам неделька каникул и немножко обещаний. В остальном всё по-старому — коронавирус лютует, число заразившихся неуклонно растёт, Польша и Литва продлевают закрытие границ, зато власти Калининградской области открывают новый обсерватор (это место для самоизоляции, если нет возможности запереться дома). Калининградцы всё ещё с переменным успехом пытаются вернуться из других стран домой, а вернувшиеся обнаруживают, что всем плевать на них, их самоизоляцию и необходимость больничного. А ещё в Янтарном кто-то сжёг кафе «Дача», и нам жаль (многим в редакции оно нравилось). С надеждой на светлое завтра рассказываем о самых важных событиях дня в вечернем обзоре материалов «Нового Калининграда».





Коронавирус дня. Давайте с цифр: в России за последние сутки обнаружено ещё 163 случая заражения. Общее число заболевших выросло до 658 человек, но Минздрав утверждает, что места в больницах хватит на всех, беспокоиться не о чем. Новый случай обнаружен в Калининграде — у отца заболевшего ранее 13-летнего мальчика. Они вместе ездили в Австрию, там, видимо, и заболели. Всего сейчас в Калининградской области в самоизоляции пребывает 1340 человек, обследовано — 2486. Минздрав радуется, что россияне «вышли из состояния острого стресса» и перестали скупать в магазинах всё, что под руку попадётся. Возможно, это потому что им уже достаточно и больше некуда класть. А стресс никуда не делся, тем более, что поводов для него хватает. На фоне общероссийского «стресса» подросли в цене гречка и сахар, а президент Владимир Путин поручил проверить готовность войск к борьбе с коронавирусной инфекцией. Как именно войска должны бороться с инфекцией — врукопашную или с помощью оружия — в поручении не уточняется.





Снизить градус напряжения, наверное, должна была внезапная речь Владимира Путина. Но, кажется, стресса стало только больше. Днём в среду стало известно, что президент решил обратиться к гражданам и пишет текст. Выход главы государства к камерам ожидался в 15:00 по московскому времени, но в итоге трансляция началась только через полтора часа. Видимо, речь шла нелегко. Путин сообщил, что голосование по переписыванию Конституции всё-таки переносится с 22 апреля на когда-нибудь, потому что ситуация сейчас опасная. А потом подарил россиянам неделю выходных. Не карантина, а именно выходных, что выглядит как очевидное предложение устроить коронавирусную вечеринку и всем дружно заразиться. Конечно, гарант попросил всех сидеть дома, но как-то мало надежды, что, получив внезапную неделю отпуска, все жители страны послушно останутся в самоизоляции и не отправятся гулять, отдыхать и жарить шашлыки. К тому же, не очень понятно, кто именно отправится на эти незапланированные каникулы — как заявил президент, «все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу». Бизнес, и без того находящийся не в лучшем положении, тоже вряд ли поспешит на неделю останавливать деятельность, чтобы добить себя окончательно. Вероятно, отдыхать будут, в основном, чиновники. Остальным надо выживать. Про выживание президент тоже говорил — обещал от щедрот повысить пособие по безработице до 12 130 рублей (это размер МРОТ), раздать по 5 тысяч на ребёнка до 3 лет, дать кредитные каникулы попавшим в сложную жизненную ситуацию россиянам и отсрочку от всех налогов, кроме НДС, малому и среднему бизнесу. А заодно президент решил ввести налог для богачей, умудрившихся скопить на депозитных счетах больше 1 млн рублей. В стране, где средний класс, по мнению того же Путина, зарабатывает около 18 тысяч рублей в месяц, наскрести 1 млн рублей — действительно задача не из лёгких. В конце концов, даже для жизни в коробке из-под холодильника надо сначала купить холодильник. Эти и другие предложения «Новый Калининград» собрал в одном удобном материале.





Власти придумали, как ужесточить наказание за нарушение карантина. В Госдуму внесён законопроект, в котором указано, что если нарушитель стал причиной смерти двух и более человек, ему грозит семь лет лишения свободы. За смерть одного человека — до пяти лет колонии. За «просто погулял и кучу людей заразил» — до трёх лет. Есть из чего выбрать. Власти Калининградской области решили открыть в Светлогорске ещё один обсерватор для людей, которые по каким-то причинам не могут отправиться на домашний карантин. Для этого выбран оздоровительный центр «Мечта», пожилых постояльцев которого переводят в санаторий «Отрадное». Сами постояльцы и их родственники от этого не в восторге. Сейчас в регионе работает три обсерватора, и наполняемость у них пока невысокая. Впрочем, самоизолироваться по всем правилам в Калининградской области, как оказалось, довольно сложно. Например, фотокорреспондент «Нового Калининграда» Виталий Невар с супругой вернулись из Таиланда за пару дней до того, как Роспотребнадзор велел «закрывать» и обследовать всех, приехавших из-за рубежа (раньше это касалось только «красных зон»). Вроде как по всем правилам вернувшиеся всё равно должны уйти на больничный, но оформить его почему-то не получается. И справиться с этим не могут ни медики, ни страховщики. Историю победы бюрократии над здравым смыслом записала корреспондент «Нового Калининграда» Оксана Ошевская.





Впрочем, предыдущим героям ещё удалось без проблем вернуться. Другим россиянам повезло меньше, и они застряли за рубежом после закрытия границ. Так случилось с группой калининградцев, отправившихся отдыхать в Марокко. Толком изучить местную культуру они не успели, когда королевство решило уйти на карантин. К тому моменту уже и Польша, и Литва тоже закрыли доступ для иностранцев. Выбираться пришлось с помощью российских дипломатов, которые тоже не сильно спешили вытаскивать соотечественников. Местные жители после введения карантина гостей разлюбили и откровенно гнали их от себя, считая разносчиками заразы. Корреспондент «Нового Калининграда» Алина Белянина узнала у вернувшегося из Марокко туриста, как ему удалось добраться до дома и что его больше всего поразило в России.