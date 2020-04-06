Вечерний @Калининград: развлечения в изоляции, непослушные горожане и тяжёлые родители

Дни сливаются в один бесконечный коронавирусный день. На улице наступила неприлично тёплая весна, и калининградцы решили, что наигрались в карантин — в понедельник на улицах обнаружилось очень много людей и машин. Тем не менее, полиция продолжает дежурить и грозить штрафами любителям прогулок. Те же, кто всё-таки соблюдает режим самоизоляции, развлекают себя домашними делами, едой и воем на луну. Ещё в понедельник началась дистанционная учёба в школах региона. Началась не без проблем, как и положено. Всё, что вы хотели и не хотели знать о понедельнике — в вечернем обзоре материалов «Нового Калининграда».





Коронавирус дня. В России за сутки подтверждено 954 новых случая, при этом в Калининграде уже четвёртый день нет пополнений списка заболевших. Губернатор Антон Алиханов не расслабляется и ждёт ещё 10 новых случаев в ближайшие дни. По его словам, это будет накопленный результат исследований за несколько дней. Зачем копить заболевших — не очень понятно. Солят их, что ли. В России собираются делать домашний тест на коронавирус всем желающим. Стоить это будет 1250 рублей, плюс надо оплатить выезд медперсонала. Медики привезут вам пакет и повесят на ручку двери. Вы сами у себя возьмёте мазок, положите всё в пакет и повесите обратно. Специалисты заберут пакет и отвезут в лабораторию. В мире, тем временем, число заболевших перевалило за 1,3 млн. В Польше зарегистрировано уже более 4 тысяч случаев, 94 человека скончались. В Литве — 811 случаев и 14 смертей. Власти Калининграда начали мыть городские улицы с китайским антисептиком. Говорят, защищает от всего: от туберкулёза до СПИДа.





Полиции решено доплатить за сверхурочную работу во время эпидемии коронавируса. То ли поэтому, то ли по какой другой причине блокпосты на въездах в Калининград и приморские города никуда не делись и продолжают собирать пробки. В ГИБДД пообещали прокомментировать ситуацию позже, но пока ничего не сообщили по этому поводу. Калининградцы, тем временем, явно наигрались в карантин. То ли из-за погоды (сегодня было +18), то ли по каким другим причинам горожане в понедельник решили, что им надоело, и отправились на улицу — кто гулять, кто на работу, кто ещё куда. В минувшие выходные многие пытались прорваться к морю: кто на рыбалку, кто в гости, а кто — продавать картошку. Всех полиция развернула. Мы на прошлой недели попросили вас рассказать, чем вы заняты в самоизоляции. Пришло много прекрасных историй — как весёлых, так и грустных. Мы отобрали самые интересные из них и опубликовали.





«Тучные времена» в российской экономике прошли, констатировал министр финансов Антон Силуанов. Правда, он не сказал, когда в последний раз эти «тучные времена» были. Пока что всё скорее соответствует принципу «не жили хорошо, нечего и начинать». Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень наиболее пострадавших из-за «коронавирусного кризиса» отраслей. Это те, кому власти собираются помогать: авиа- , автоперевозки и аэропортовая деятельность; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; сфера туризма; гостиничный бизнес; общественное питание; деятельность организаций допобразования и негосударственных образовательных учреждений; организация конференций и выставок; сфера бытовых услуг. Кроме того, пострадавшему бизнесу обещаны отсрочки по арендным платежам, а застройщиков не будут штрафовать до конца года. Граждан же обещают не наказывать за просрочку платежей за ЖКХ, а ещё торговцам запретили делать наценку на маски и перчатки выше 10 копеек. Впрочем, эти маски ещё попробуй найди.





В понедельник школьники вышли на учёбу. Дистанционную. Вышли не особо удачно — утром 6 апреля выяснилось, что невозможно зайти на площадку электронного журнала, чтобы посмотреть задания. В областном министерстве образования заявили, что сервер не выдержал потока обеспокоенных родителей и упал. Проблему решили просто — отключили аккаунты родителей, оставив доступ только школьника и учителям. Вузы в Калининградской области работают дистанционно ещё с марта. Вроде как люди взрослые, над ними сидеть не надо, а проблем всё равно хватает — и у преподавателей, и у студентов. Корреспондент «Нового Калининграда» Елена Калугина рассказывает, как университеты переживают переход на новый формат образования.