Вечерний @Калининград: чрезвычайная засуха, филинская стройка и красные обещания

В Калининградской области продолжается неприлично солнечный июнь. По данным синоптиков, дождей в ближайшие 3-4 дня точно ждать не стоит, а что будет потом — сказать сложно. По одной модели, засуха продолжится ещё, минимум, 10 дней, по другой — обильные осадки всё-таки вероятны где-нибудь на следующей неделе. В любом случае, калининградцев ожидают очередные тёплые и солнечные выходные. Постарайтесь получить от них удовольствие. О других новостях пятницы — в вечернем обзоре материалов «Нового Калининграда».





Тем временем, для регионального сельского хозяйства установившаяся погода ничего хорошего не означает. Областное правительство ввело режим чрезвычайной ситуации. За май в регионе выпало всего около 5,5 % осадков от климатической нормы. По данным минсельхоза, на территории Калининградской области уже погибли посевы на площади в 14,5 тыс. га. Введение режима ЧС позволит запросить деньги из федерального бюджета на компенсации для сельхозпроизводителей. Ещё одно опасное последствие засухи — повышение риска лесных пожаров. Из-за этого накануне минприроды запретило жителям региона посещать леса (речь идёт именно о землях гослесфонда, городских лесов и парков запрет не касается). В нацпарке «Куршская коса» также ввели дополнительные ограничения и обещают особенно старательно отлавливать нарушителей и беспощадно штрафовать. Ну и не стоит забывать об уже введённом в Калининграде особом противопожарном режиме, при котором запрещено разводить огонь даже в мангалах. В пятницу в администрации Калининграда уже отчитались о трёх потушенных кострах на городском пляже в районе СНТ «Мечта». Отдыхающие, жарившие шашлыки практически на фоне запретительных табличек, которыми увешан весь лес, дружно сказали, что о запрете ничего не знали.





В такую погоду, конечно, хорошо быть где-нибудь на море. Например, в Филино. Любоваться потрясающим видом на бухту (пару лет назад) или на большую стройку (сейчас). Детский спортивно-оздоровительный центр в Филинской бухте начали строить в прошлом году. Рыбакам и отдыхающим обещали оставить слип для лодок и возможность спуска к морю. На практике всё вышло несколько иначе — слип разобрали, спускаться к морю приходится по крутой и опасной дороге, уворачиваясь от машин и обходя многочисленные ямы. Пляж, разрезанный строительным забором, также не выглядит привлекательным местом для отдыха — песок изъезжен внедорожниками, повсюду камни, со стороны стройки свалены в кучу бетонные столбы с торчащей арматурой и старые покрышки. Впрочем, несмотря на все неудобства, Филинская бухта по-прежнему остаётся крайне популярным местом. Рыбаки на свой страх и риск везут лодки к воде прямо по песку, а туристы приезжают если не позагорать на пляже, то хотя бы полюбоваться видом (он всё ещё впечатляет). Корреспонденты «Нового Калининграда» Екатерина Медведева и Юлия Власова узнали, что происходит с самым живописным местом побережья прямо сейчас.





Ещё одна история о невыполненном обещании. Жители ремонтируемой улицы Красной обнаружили, что с дорогой и тротуарами происходит немного не то, о чём говорилось изначально. Сначала с проезжей части сняли брусчатку (но обещают вернуть), потом вместо обещанного мощения в исторической стилистике на тротуарах появилась красная клинкерная плитка. Теперь стало известно, что исторический гранитный бордюр тоже демонтируют и на место не вернут. По мнению чиновников, он будет плохо гармонировать с современными материалами и вообще испортит «нарядный» вид улицы. Корреспондент «Нового Калининграда» Иван Марков посетил встречу жителей улицы с чиновниками и выслушал обе стороны.





И напоследок — ответ на вопрос, чем заняться в длинные и солнечные выходные (в понедельник, 12 июня, отдыхаем). В программе — несколько фестивалей, День города в Светлогорске и славянские обряды по исполнению желаний в Багратионовске. Обо всём — в еженедельном обзоре мероприятий от «Афиши Нового Калининграда».