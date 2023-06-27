Вечерний @Калининград: миллиарды «Вагнеру», миллионы Майданову и вирус картошке

Светлогорск продолжает терять привычный облик. На этот раз руки властей и застройщиков дотянулись до пятачка у спуска к солнечным часам. Это участок на пересечении улиц Ленина и Динамо, где пока еще находятся кафе, магазинчики и общественный туалет. На смену им должна прийти гостиница — видимо, наступила пора благодарить принимающих такие решения хотя бы за то, что не жилой дом. К другим новостям вторника.





Сегодня стало известно, что в России прекращено уголовное дело о вооруженном мятеже, а полумятежный Евгений Пригожин уже находится в Минске. Об этом сообщили ФСБ и президент Белоруссии Александр Лукашенко. По словам последнего, пунктов набора в ЧВК «Вагнер» в республике открывать не будут, но и препятствовать его пополнению белорусами, видимо, не станут: все желающие сами «найдут туда дорогу», заявил местный лидер. Высказался по поводу «Вагнера» и президент России. Например, отметил Владимир Путин, эта частная военная компания полностью финансировалась из государственного бюджета, получив из него за последний год 86 миллиардов рублей. Параллельно собственник компании «Конкорд» Евгений Пригожин заработал за этот период еще 80 млрд рублей, поставляя через Военторг питание для военных, добавил глава российского государства. «Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем с этим всем разбираться», — сказал Путин.

В Калининградской области впервые выявили опасную инфекцию сельскохозяйственных растений с легкомысленным названием «вирус мозаики пепино». В хозяйстве, расположенном в поселке Звеньевом Гвардейского округа, объявили карантин. Россельхознадзор рассказал, что этот вирус приводит к одному из наиболее серьезных заболеваний томатов и других культур (баклажаны, перцы, картофель) из семейства пасленовых. Областные власти, в свою очередь, поспешили успокоить население, заявив, что «распространение инфекции имеет интенсивный характер», но «зараженные вирусом растения дают меньший урожай и для человека данный вирус не представляет опасности». Зато, видимо, представляет опасность для его кошелька: не надо быть особенно прозорливым, чтобы предсказать новый виток роста цен на перечисленные овощи.





Администрация Калининграда опубликовала относительно полную программу Дня города — как уже сообщалось, он обойдется в этом году без пешеходной зоны и фейерверка. С одной стороны, времена суровые, денег не хватает еще больше обычного и в принципе не до веселья, с другой — на концерт певца и по совместительству депутата Госдумы Дениса Майданова 3 миллиона рублей нашлось. Выступать он будет, впрочем, скромно — в Центральном парке. Парк и станет основной площадкой бывшего праздника.