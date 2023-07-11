Вечерний @Калининград: Колесник без порта, беды Балтийска и находка копателей

Генпрокуратура всё-таки забирает штаны у Андрея Колесника. Возможно, не последние, но тем не менее. Во вторник суд удовлетворил иск ведомства, требовавшего изъять у депутата Госдумы и его семьи контрольный пакет акций Калининградского морского торгового порта. Кроме того, с Колесника и его супруги взыскали в казну незаконный доход в размере 369,2 млн рублей. У ответчиков еще есть возможность обжаловать решение суда. К этой и другим увлекательным новостям уходящего вторника — в вечернем обзоре «Нового Калининграда».







Иск Генпрокуратуры к Андрею Колеснику суд рассматривал по существу два дня. На первом заседании адвокаты парламентария и его тещи пытались заключить мировое соглашение с надзорным ведомством, отложить рассмотрение дела и прекратить производство. Но доводы юристов судью не впечатлили. В рамках разбирательства допросили ряд свидетелей, в том числе действующего гендиректора Калининградского морского торгового порта Владимира Лавренчука, который перечислил всех акционеров предприятия. Подробности есть в репортаже «Нового Калининграда». На второй день адвокаты снова попросили отложить заседание из-за болезни тещи Колесника, а суд им снова отказал. По итогам рассмотрения дела у парламентария решили изъять в пользу государства 28,5% акций порта, у матери его супруги — 23,25%. На вопрос, будет ли обжаловано решение, адвокаты семьи Колесника ответили: «Как решит доверитель». При этом защитники обвинили прокурора в попытке сделать карьеру на деле депутата.





Балтийск приходит в себя после эпопеи с водоснабжением. «Беда не приходит одна», — кратко обрисовал ситуацию с перебоями глава администрации муниципалитета Сергей Мельников в эфире Центра управления регионом во вторник. По его словам, на проблемы с водой наложились дополнительные трудности. «Наши тепловые сети начали заправляться водой, проверяя свои системы на подготовку к зиме. Целый ряд человеческих факторов», — пояснил чиновник. Но есть и чуть более светлые новости. Губернатор Антон Алиханов сообщил, что проекты трех модульных котельных для газификации города прошли госэкспертизу. На всякий случай напомним, что газопровод в Балтийск тянут уже двенадцатый год.





Копатели обнаружили в Калининграде позвонок кита. По оценке отдельных специалистов, ему не более ста лет. Находку приобрел создатель музея «Дом китобоя» Александр Быченко. «Мне сказали, что его просто нашли где-то на чердаке, — пояснил он. — Конечно, в экспозиции предмет вряд ли будет, потому что мы не про китов, а про людей. Но в музее он останется, конечно, будет в холле».