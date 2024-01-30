Вечерний @Калининград: хатинг — наступает, Дом Советов — угрожает, зима — вредничает

Подрядчик рискует вместе с Домом Советов избавить город еще и от руин Королевского замка, опасаются эксперты. По мнению Института археологии РАН, признанные памятником руины «находятся в зоне влияния вибраций от работы машин и механизмов», при этом «спрогнозировать изменения технического состояния скрытых в настоящее время в толще земли конструкций не представляется возможным». Напомним, что археологический объект законсервирован «методом повторного погружения в грунт», то есть закопан. Теперь, видимо, у памятника есть шанс законсервироваться еще разочек, на этот раз навсегда. Неслучившееся «Сердце города» испытывает перебой за перебоем. И к другим, чуть менее болезненным, новостям уходящего вторника.


Не прошло и месяца (всего лишь три недели), как пресс-служба областного правительства прокомментировала ситуацию с письмом врачей Регионального перинатального центра (РПЦ) президенту Владимиру Путину, в котором медики назвали несправедливым отказ в федеральной премии. В ответе на запрос «Нового Калининграда» власти утверждают, что зарплаты врачей РПЦ соответствуют целевым показателям по майским указам, поэтому им и не были выплачены деньги. Федеральные средства ушли больницам, которые не смогли обеспечить показатели по средним зарплатам. Таких в регионе оказалось больше половины. Кстати, скоростная отставка главврача РПЦ Олега Седнева на две недели обогнала заверения в том, что у минздрава в очередной раз все в порядке.


В том, что улицы Калининграда в одночасье покинул асфальт, виновата какая-то особенно неправильная, зловредная зима. По крайней мере, так чиновники мэрии объяснили внезапное превращение городских магистралей в «Военно-Грузинскую дорогу». «У нас и декабрь, и январь в этом году — это большие перепады температуры, переходы через ноль и выпадение обильных осадков в виде снега и дождя. Снег проникает в поры асфальтобетона, и происходит разрушение», — заявил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Николай Уханов. Сити-менеджер Елена Дятлова поручила чиновникам «в кратчайшее время» вернуть на дороги растаявший асфальт. Заместитель главы администрации Калининграда Вадим Борисов сообщил, что специалисты устраняют подтопления «практически в круглосуточном режиме». В городе начали применять квадрокоптеры для поиска заторов на ручьях и реках. Масштабы бедствия оценила фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.


Коливинг, глэмпинг, избинг — все эти не слишком пока привычные термины из сферы недвижимости и туризма становятся частью калининградского рынка услуг. Корреспондент «Нового Калининграда» Мария Власенкова разобралась, чем «избинг» отличается от «хатинга» (спойлер: ничем), а также сосчитала местные глэмпинги, нашла в Гусеве (!) коливинг и поняла, на кого он рассчитан.


В зелёной зоне на пересечении улиц Невского и Дадаева в Калининграде незаконно вырубили сразу 605 деревьев. «В первой половине ноября была зафиксирована информация о вырубке зеленых насаждений. Чистейшей воды самовольная рубка. С 13 по 15 ноября она была зафиксирована. Количество посчитано — 605 единиц было срублено. Разрешительная документация не выдавалась. Компенсационная стоимость этих 605 вырубленных деревьев по постановлению правительства Калининградской области от 2007 года была оценена сотрудниками администрации, цифра — 17 миллионов 436 тысяч рублей», — рассказал председатель комитета городского хозяйства горадминистрации Вадим Борисов. Полиция на заявление мэрии не отреагировала, а зеленая зона, о которой идет речь, предназначена под строительство высоток.

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