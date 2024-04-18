Вечерний @Калининград: беспримерная любовь к населению и депутатская цитадель

Калининградское Заксобрание, куда при предыдущем спикере Марине Оргеевой мог прийти со своими вопросами любой житель региона, превратилось в неприступную цитадель. Как выяснил сегодня журналист «Нового Калининграда», попасть туда можно нынче только по неким спискам, о составлении которых никто заранее не объявлял. Новое руководство областного парламента тем самым явило пример ярких и весьма характерных метаморфоз. Еще 10 лет назад Андрей Кропоткин производил впечатление довольно открытого человека — и не боялся ни острых вопросов, ни признаний в том, что его дети живут в Испании. Ну а сейчас вы сами все видите. Впрочем, вряд ли он кого-нибудь удивил этими переменами. К другим новостям четверга.





Между тем, депутаты областного заксобрания сегодня на своем заседании одобрили пакет мер поддержки многодетных семей, предложенный правительством региона (большая их часть начнет действовать с 1 июля). В частности, региональные власти отменяют критерий нуждаемости для многодетных семей в части получения ежемесячной выплаты в сумме 2089 рублей, ежегодной разовой выплаты на подготовку ребенка к школе в сумме 5000 рублей, выплаты семейного регионального капитала при рождении третьего и последующего детей в сумме от 100 тысяч рублей до 1 млн рублей. Эти меры планируется распространить на все многодетные семьи, в которых есть дети до 18 лет либо студенты-очники в возрасте до 23 лет. Также дети из этих семей, по словам Майстер, получат право на проезд в общественном транспорте по межмуниципальным маршрутами. Обязанность определить льготы при проезде в транспорте на местах (и оплачивать их) возложена на муниципалитеты. Критерий нуждаемости в отношении многодетных семей, претендующих на бесплатную землю, снимать не стали.





Трагифарс с отопительным сезоном сегодня выплеснулся за пределы Калининграда. Губернатор Антон Алиханов на своей странице «ВКонтакте» сообщил, что «всех глав администраций попросили уже возобновить отопление» (и от этой просьбы отказаться, очевидно, было невозможно). А администрация областного центра клятвенно заверила, что новый запуск котельных на платежках горожан не отразится. О том, что обветшавшие трубы такого беспримерного желания угодить горожанам (сначала тем, кто изнывал от жары, а теперь тем, кто мерзнет) могут не выдержать, ответственные за ситуацию предпочли не распространяться. И у некоторых система, судя по сообщениям в соцсетях, похоже, таки дала течь. Между тем, синоптики, на прогнозы которых ранее внимания никто особо не обратил, сообщают, что самым холодным днем станет предстоящая суббота, но и следующая неделя (по крайней мере, ее начало) теплом не порадует.





«Недвижимость Нового Калининграда» на этой неделе отправилась на Куршскую косу к самой границе с Литвой. В традиционном дайджесте мы обратили внимание на предложения сайтов объявлений о продаже домов в поселке Морское. Возглавляет топ-5 комплекс зданий на участке площадью 18 соток 2011 года постройки, который продавцы называют «Резиденция „Сказочная дача“». Подробнее — в нашем еженедельном обзоре.





Попробовать любимые блюда Канта, увидеть прижизненный портрет Канта, узнать о любимой музыке Канта, посмотреть на рукописи Канта и увидеть инсталляцию звёздного неба в честь Канта — рассказываем о том, как провести выходные в Калининграде. Как вы поняли, скрыться от 300-летия великого философа не получится.