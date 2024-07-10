Вечерний@Калининград: арест ректора, трагедия в Знаменске и обретенное имя

 Главной новостью среды стал арест ректора БФУ имени Канта Александра Федорова, подозреваемого в крупной растрате.  Защита просила суд о домашнем аресте для Федорова, аргументируя ходатайство тем, что заключение под стражу станет ударом для пожилых родителей ректора и поставит в тяжёлое положение их и его сына, который в настоящее время платно учится в Москве. Сам Федоров напомнил о введенных в отношении него санкциях за поддержку СВО, которые не позволят ему покинуть регион и скрыться за границей, и пообещал полное содействие следствию. В свою очередь, обвинение настаивало на аресте, поскольку Фёдоров не проживает по месту временной регистрации в Калининграде, знает имена всех свидетелей и может «надавить» на них, а заодно и уничтожить доказательства против себя. Суд поддержал вторую сторону, ректора БФУ отправили в СИЗО до 8 сентября. На этот же срок заключена под стражу заместитель Федорова Елена Мялкина, которой также вменяют присвоение и растрату по предварительному сговору.

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Шокирующее происшествие случилось сегодня в Знаменске, там погибла полуторагодовалая девочка. Как уточнил региональный Следственный комитет, малышка выпала из окна квартиры на четвертом этаже. Ребенок находился в комнате с открытым окном один, пока его мама занималась уборкой. Позже стало известно, что еще один похожий случай произошел сегодня в Прибрежном: там из окна третьего этажа выпала двухлетняя девочка, ее госпитализировали с травмами.  Во избежание подобных трагедий в МЧС напоминают родителям основные правила безопасности: не оставляйте открытое окно, уходя из комнаты; установите на окна блокираторы; не ставьте к окнам диваны и стулья; москитные сетки не уберегут малыша от падения. В свою очередь, «Новый Калининград» выражает соболезнования семье погибшей девочки и желает скорейшего выздоровления второй малышке.

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Глава СКР дал указание калининградским следователям возбудить уголовное дело по факту травмирования трехмесячной девочки в результате наезда электросамокатчика. Происшествие случилось накануне в Калининграде: двое подростков 10 и 14 лет ехали на одном электросамокате и врезались в женщину, которая везла коляску с ребенком. В результате происшествия младенец и 10-летний мальчик получили травмы. Отметим, что подобные инциденты происходят в регионе с пугающей регулярностью. Возможно, повлиять на ситуацию хоть немного сможет тестирование калининградских электросамокатчиков на скорость когнитивных реакций, которое вводит кикшеринг Whoosh. В случае если пользователь не сможет пройти тест, сервис временно снизит скорость его поездок до нижнего комфортного предела — 15 км/ч. Аналогичные меры будут применяться при отказе от прохождения теста. Также улучшению ситуации, возможно, поспособствует введение штрафов для нарушителей на электросамокатах. Соответствующий закон приняла сегодня Госдума, правда, только в первом чтении. А поэтому не расслабляемся.

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На границе Калининградской области и Польши поисковики обнаружили место падения самолета знаменитой авиаэскадрильи «Москва». Фрагменты одномоторного истребителя-бомбардировщика Як-9Л были найдены у поселка Липовка Мамоновского округа, расположенного севернее польского поселка Гжехотки. Благодаря усилиям поисковиков удалось установить не только личность погибшего летчика, но и связаться с его родственниками. Подробности — в нашем материале.

Текст: Оксана Шевченко, фото: архив «Нового Калининграда» и Руслана Хисамова

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