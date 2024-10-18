Вечерний@Калининград: архитекторы для Острова, хоромы не для всех и Дни Эрмитажа

Лучшие мировые архитекторы приложат руку к застройке Октябрьского острова в Калининграде. По крайней мере, такие планы обнародовала группа компаний «Кортрос», которой буквально накануне посулили многомиллиардный кредит на разработку проектной документации и дальнейшее строительство жилого комплекса на Острове общей площадью более 100 тыс. кв. м, с предложениями класса «премиум» и «комфорт».

Также в проекте заявлено строительство двух гостиничных комплексов и коммерческих помещений. Застройщик обещает «лучшие мировые архитектурные бюро», а также «собственные технологическими ноу-хау компании, которые обеспечат резидентов всеми опциями комфортной жизни». К слову, весьма интересно будет узнать, что предложат эти мировые архитекторы, учитывая, что, по мнению местных экспертов, «в плане застройки острова Октябрьского началась настоящая неразбериха», и «где должны быть „свечки“, там кварталы появились, а где были кварталы — „свечки“». Также любопытно посмотреть, кто вообще будет участвовать в разработке проекта «мирового уровня» в свете геополитических тенденций. Не говоря о том, что воплощать его в жизнь предстоит там, где ранее проведённое благоустройство плывёт, вспучивается и проседает. Потому что, как показывает опыт, проект — это даже не полдела, куда важнее его исполнение, точнее исполнители. Хотелось бы верить, что с последними у нового застройщика Острова все сложится лучше, чем у его предшественников.

В пятницу стало известно, что бывшему руководителю Фонда капитального ремонта Калининградской области Олегу Туркину продлили домашний арест до конца второй декады декабря. А пока обвиняемый в растрате чиновник ожидает решения своей участи, облвласти бодро рапортуют о достижениях Фонда капремонта в 2024 году, к которым его экс-руководитель тоже имеет прямое отношение, учитывая, что в поле зрения правоохранителей он попал лишь в конце июня. Когнитивный, так сказать, диссонанс, однако.

В традиционном пятничном обзоре «Недвижимости Нового Калининграда» на сей раз представлены четырёхкомнатные квартиры, которые сдаются в краткосрочную аренду в областном центре за скромную такую сумму от 12,5 до 18 тыс. рублей в сутки. За эти деньги вы сможете любоваться Калининградом с высоты птичьего полёта, окунуться в атмосферу историй о Гарри Поттере и просто насладиться комфортом и простором. Если в состоянии себе это позволить, конечно.

Насладившись «зрелищами» из панорамных окон арендованных квартир, по логике следует задуматься и о «хлебе». «Туризм и рестораны Нового Калининграда» на этой неделе отправились в очередное излюбленное место для прогулок — к Музею Мирового океана. И выяснили, что здесь голод точно не застанет вас врасплох, а на перекус «не отходя от кассы» хватит даже 100 рублей. Впрочем, найдутся здесь и варианты подороже, и меню «на богатом». Подробности — в нашем обзоре.

Впрочем, не хлебом единым, как говорится. Давайте напоследок о высоком. В Калининградском музее изобразительных искусств открылась новая выставка (0+). Японская гравюра укиё-э из коллекции Государственного Эрмитажа, фотографии современных японских авторов из коллекции Оренбургского музея изобразительных искусств, национальные костюмы и посуда — всё это можно увидеть в выставочных залах бывшей Биржи. Кроме того, жители и гости Калининграда получат возможность посетить лекции о японской культуре, мастер-классы по японской графике, чайные церемонии, уроки облачения в кимоно и ёкай-вечеринки и даже лабораторию хокку. В общем, Япония близко, пожалуйте «окультуриваться».