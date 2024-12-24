Вечерний@Калининград: скорбная потеря, планов громадьё и парк вместо замка

Калининградский научный мир понес невосполнимую утрату: во вторник стало известно, что накануне трагически ушел из жизни известный калининградский океанолог, профессор Вадим Пака. Он погиб на 88-м году жизни в результате пожара.

«Вадим Тимофеевич Пака — это Учитель.... Это золотой век отечественной океанологии. Типичный представитель поколения шестидесятников. Физик по образованию и по «инстинкту», но также и лирик по жизни — типичный Дон-Кихот, готовый насмерть биться хоть с ветряными мельницами за свои убеждения. <…> Равнодушный к наградам и почестям. Ироничный по отношению к «забронзовевшим» коллегам. Настоящий морской волк, иногда отчаянный до безрассудства. Радушный хозяин и кулинар, душа компании. Интеллигент в лучшем смысле этого слова. Наш ориентир. Дальше без него», — написал директор Атлантического отделения ИО РАН Вадим Сивков. «Новый Калининград» выражает соболезнования родным и близким Вадима Тимофеевича Паки.

Главным региональным политическим событием вторника стало расширенное заседание Заксобрания, в ходе которого губернатор Алексей Беспрозванных озвучил своё послание об основных направлениях деятельности правительства на ближайшие пять лет. Глава региона считает, что основными приоритетами развития области должны стать безопасность, экономика, семья, комфортная среда, справедливое территориальное развитие. При этом в планах Беспрозванных также увеличить в два раза ВРП к 2030 году, оценивать работу власти «через удовлетворенность человека», обеспечить «справедливое и равномерное территориальное развитие Калининградской области» и так далее. Насколько осуществимы все эти довольно фантастические цели и задачи, посмотрим через пять лет. Но напомним: «слово не воробей» и «что написано пером».





Чем Зеленоградск лучше Светлогорска, почему не стоит восстанавливать Королевский замок, что должно быть на месте Дома Советов и какое открытие было сделано в процессе работы над проектом «Мир Иммануила Канта» — об этом и не только в интервью «Новому Калининграду» рассказала кандидат искусствоведения, доцент, советник РААСН (Российской академии архитектуры и строительных наук), ведущий научный сотрудник и зав. Отделом истории архитектуры и градостроительства Нового времени, Научно-исследовательский институт теории и истории архитектуры и градостроительства (НИИТИАГ) Ирина Белинцева.

На днях калининградцы и гости города, посетившие остров Канта, стали свидетелями презентации скульптуры голого человека с усами, на плечах и руках которого разместились миниатюры знаковых объектов Калининграда/Кёнигсберга, в числе которых Королевский замок, Кафедральный собор, Бранденбургские ворота и ворота Лёбенихтского госпиталя. Автором неоднозначно воспринятой зрителями фигуры оказался скульптор-самоучка (а по совместительству мастер кузовного ремонта) Роман Киселёв, переехавший в Калининград из Добровольска Краснознаменского района. Роман рассказал «Новому Калининграду», как его работа оказалась напротив Кафедрального собора, для чего и как давно она создавалась, а также поделился творческими планами на ближайшее будущее.