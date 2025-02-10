Вечерний@Калининград: скандал в Балтийске, не наш «Борец» и трамвайные эксперты

Скандальной новостью минувших выходных стало задержание главы администрации Балтийского городского округа Сергея Мельникова и его заместителя Максима Коваленко. Следствие считает, что тремя неделями ранее Коваленко передал Мельникову 575 тыс. рублей, рассчитывая на общее покровительство и попустительство по службе. 8 февраля УМВД опубликовало видеозапись с задержанием и обысками по делу подозреваемых, на которой в числе прочего демонстрируют несколько конвертов с деньгами, в том числе с надписью «благотворительность», а также украшения и сделанные от руки записи с указанными суммами средств. 9 февраля стало известно о заключении под стражу обоих фигурантов.

При этом сам Мельников на суде заявил, что считает происходящее «политизированным делом, давлением на него». «В рамках предъявленного 8 февраля обвинения мне так и не ясна суть того, что там изложено. В рамках допросов сотрудниками СК дополнительные вопросы не задавались. Такое ощущение, что это действие идет по сценарию, оно так срежиссировано», — сказал сити-менеджер Балтийска. А на следующий день стало известно об аресте руководителей ООО «Западспецстрой», которое фигурировало на суде по избранию меры пресечения Мельникову. Адвокат обвиняемого, рассказывая о показаниях начальника дорожного отдела администрации Балтийского округа Василия Биланчука, заявлял с его слов, что глава комитета городского хозяйства администрации муниципалитета Максим Коваленко «получил от руководителя коммерческой организации „Западспецстрой“ денежные средства в виде взяток». Биланчуку такие сведения сообщил коллега Роман Парамонов. При этом последний, выступая в качестве свидетеля, рассказал, что разговора на эту тему между ним и Биланчуком не было. Разобраться во всех перипетиях «балтийского скандала» предстоит следствию, мы же будем внимательно следить за его ходом.

Еще об одном скандальном деле, но уже всероссийского масштаба, стало известно сегодня. Как сообщил «Коммерсант», Калининградский арбитраж по требованию Генпрокуратуры наложил обеспечительные меры на доли предприятий холдинга «Борец», в который входят компании, выпускающие оборудование, применяемое при добыче более 80% нефти в России. «Оказалось, что «ГК „Борец“, имеющая стратегическое значение для страны, находится под контролем подданного Великобритании Марка Шабада, гражданина Швеции Григория Штульберга и израильтянина Леонида Невзлина (признан иностранным агентом в России)», — сообщалось в публикации. При этом перевод головной компании холдинга с Кипра в Россию, на территорию калининградского САР на Октябрьском острове, считают лишь попыткой спрятать ее истинных владельцев. Вполне возможно, что в свете случившегося «калининградский оффшор» станет зоной повышенного внимания правоохранителей и проверяющих всех мастей.

В Калининграде между тем продолжается «сражение» за сохранение и развитие трамвайных маршрутов, которое вышло на новый уровень: к делу подключились сразу восемь федеральных транспортных экспертов. Они написали обращение в адрес губернатора Алексея Беспрозванных, в котором напомнили, что «именно магистральная сеть рельсового и электрического транспорта должна являться основой городских транспортных систем», а трамвай «во многом эффективнее других видов городского транспорта». Также эксперты заявили, что, согласно проведенным ими расчетам, возвращение трамвая на проспект Победы позволит перевозить на этом направлении не менее 1300 пассажиров в час. А для пущей убедительности направили губернатору еще и список рекомендаций по ускорению калининградского общественного транспорта и снижению расходов на его эксплуатацию, выразив надежду, что эти предложения поспособствуют «возрождению и дальнейшему развитию трамвайной системы Калининграда». И хотя есть весьма большие сомнения в действенности подобных писем и обращений, заслуживают уважения и благодарности.