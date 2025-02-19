Вечерний @Калининград: дорогая безопасность, ЧП в больнице и долги садоводов

Предприниматели из Балтийского делового клуба на этой неделе вновь вышли в публичное пространство, чтобы обсудить довольно острую тему последних месяцев — рост цен на продукты. Буквально в конце января часть представителей бизнеса подписали соглашение с правительством об ограничении торговой наценки. Есть ли дополнительные возможности остановить рост цен, какое содействие могут оказать власти — как раз и обсуждалось во время круглого стола. Представители бизнеса поднимали тему доставки в регион и из него, внутренней логистики, говорили о проблемах с дорожающим сырьем, высокой ключевой ставкой, введением с 1 января НДС для тех, кто работает на «упрощенке» (и как следствие — ростом цен на их товары).

Кстати, во время встречи прозвучало довольно любопытное мнение директора «Новой аптеки» Игоря Кастусика, владевшего раньше магазинами, что соглашение — это больше для пиара, чем для дела. Также Игорь Кастусик обратил внимание, что власти регулярно поднимают тарифы на воду, газ в связи с инфляцией. «Почему бы не ограничить [рост тарифов]? Или тогда не требуйте с бизнеса ограничивать цену, если вы поднимаете цену на газ, на воду из-за инфляции. А бизнес с чего поднимает? Просто так, что ли? Тоже из-за инфляции. Можно было бы, например, не поднимать пару лет цены на газ на свет, на зарплаты чиновникам. Вот цены бы и снизились, я думаю», — заключил директор сети аптек.

Тема роста тарифов естественных монополий тоже получила довольно любопытное звучание. Топ-менеджер «Спар-Калининград» Алексей Елаев обратил внимание, что в предыдущие годы тарифы на электроэнергию для бизнеса росли по 15-20-30%. А одна из причин тому — расходы на строительство новых ТЭС, обеспечивших энергобезопасность региона в случае выхода Литвы из общей энергосистемы. «Калининградский бизнес заплатил за безопасность Калининградской области в последние 10 лет», — отметил Елаев. Глава «Натурово» Александр Иванов в свою очередь уточнил, что «заплатил за все бизнес, но вложил в цену [продукции и товаров для населения]». «Поэтому мы тут все в единой упряжке», — признал он.

Энергосистема Калининградской области начала работу в автономном режиме 8 февраля 2025 года. Власти радостно поздравили с этим друг друга и дальновидное (по их мнению) руководство страны. Только в итоге платим за это всё мы.

В среду стало известно о ЧП в Детской областной больнице. Как сообщил Следственный комитет, в ночь на 15 февраля 10-летняя девочка, имеющая инвалидность и находящаяся на стационарном лечении в паллиативном отделении ДОБ, получила ожоги третьей степени, предположительно, от батареи отопления. В прокуратуре уточнили, что девочка имела паллиативный статус и «в результате ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами учреждения, получила ожоги лица и тела». По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В настоящее время ребенок госпитализирован в другое лечебное учреждение, она находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. В министерстве здравоохранения Калининградской области сообщили, что после инцидента с ребенком «незамедлительно инициирована проверка». Главврач учреждения Александр Маляров временно отстранен от должности, обязанности главного врача исполняет его заместитель по медицинской части. «Ситуация находится на особом контроле у руководства регионального минздрава», — прокомментировали происшествие в ведомстве.

До выводов со стороны следствия оставим ситуацию без комментариев. Отметим только, что ожоги третьей степени подразумевают тяжелейшие повреждения тканей, а паллиативный статус говорит о том, что девочка могла быть обездвижена, не могла двигаться самостоятельно.

Жители садовых и дачных товариществ нередко жалуются на проблемы с электроэнергией и на «едва горящие лампочки». В январе на четыре дня без света осталось СНТ «Золотой петушок». Жителям самим пришлось скидываться, чтобы восстановить повреждённое электрооборудование. Другие СНТ копят долги за свет, приводящие к банкротству. Почему жителям товариществ, которые входят в городскую черту, приходится самим решать свои проблемы, разбирался «Новый Калининград».

Продолжаем листать страницы газет «Калининградская правда», «Калининградский комсомолец» и «Маяк» за 1990 год, чтобы узнать, чем жил 35 лет назад регион. На очереди — последняя неделя февраля. Насколько можно судить по публикациям, по-прежнему на повестке дня весьма остро стояла проблема дефицита. Какие еще проблемы волновали в те годы жителей региона, читайте в нашем традиционном обзоре.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Государственный архив Калининградской области, Виталий Невар, Юлия Власова / «Новый Калининград»