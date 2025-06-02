Вечерний@Калининград: ожидаемая ротация, перемены июня и сюрпризы Нойхаузена

В понедельник стало известно, что сити-менеджер Черняховска Сергей Булычев покинул свой пост. Собственно, о скором «исходе» чиновника из Черняховска слухи ходили уже давно.

В частности, в конце прошлого года в околополитических кругах муссировалась информация о том, что Булычеву предложили возглавить администрацию Калининграда. Однако прогноз не сбылся, а сам чиновник тогда заявил: «У меня ещё в Черняховске много работы, много планов ещё нереализованных, поэтому никуда не собираюсь [уходить]». Впрочем, тут же добавил: «Всему своё время». И оказался прав: уже в апреле стало известно, что Булычева рассматривают в числе кандидатур на пост первого вице-премьера регионального правительства (вместо назначенного замполпредом президента в СЗФО по Калининградской области Сергея Елисеева). И на сей раз Булычев подтвердил, что «это обсуждается», а сам он даже подготовил себе замену «из сотрудников администрации». Как показало время, «замена» потребовалась довольно скоро. И, судя по всему, есть веские основания полагать, что уже дважды «засветившийся» в региональном правительстве на министерских должностях Сергей Булычев возвращается на Дмитрия Донского,1 в третий раз. Хотя сам он утверждает, что о новом назначении говорить пока рано. 

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Если вопрос с назначением нового вице-премьера областного правительства пока еще остается открытым, то ряд других июньских перемен можно уже считать свершившимся фактом. В частности, в первый летний месяц в России вступили в силу несколько важных изменений в законодательной сфере. Ряд семей с детьми смогут получать повышенные выплаты. Коснётся индексация и некоторых категорий пенсионеров. Отменить самозапрет на оформление кредитов станет сложнее, а попасть в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства — проще. Подробнее об этих и других нововведениях — в нашем ежемесячном обзоре.

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В Гурьевске в минувшее воскресенье для туристов открылся замок Нойхаузен. Правда, пока там функционирует лишь одно из его внутренних помещений, «веерный запуск» же остальных пространств планируется осуществить в течение года. Тем не менее в день открытия Нойхаузена гостям было на что посмотреть. В частности, на скульптуру восседающего на пушечном ядре барона Мюнхгаузена, установленного перед входом в замок. Впрочем, это был только первый из сюрпризов, чем ещё Нойхаузен удивил своих посетителей, рассказываем в нашем репортаже.

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Насыщенными оказались минувшие выходные и для посетителей острова Канта в Калининграде. Так, в ночь на 1 июня прошёл благотворительный «Забег в лето». Его приурочили ко Дню защиты детей. В зависимости от спортивной подготовки участникам акции преодолели от 1,3 до 4,6 км. Собранные на мероприятии средства будут направлены на строительство детского хосписа на улице Дмитрия Донского в Калининграде. Еще одной «активностью выходного дня» на острове стал проект «Йога в парке»-2025. Кроме того, в непосредственной близости от острова Канта прошел костюмированный сап-фестиваль. В этом году участникам предложили примерить образ русского героя: былинного богатыря, персонажа сказки или фильма, историческую личность. Сап-сёрферы облачились в сарафаны, кокошники и косоворотки. На досках можно было увидеть и русалочку, и Бабу-ягу, и Кощея Бессмертного, и балалайку в полный рост, и даже Емелю на печи. Спорта и зрелищ!

Текст: Оксана Шевченко, фото: Виталий Невар, Юлия Власова / «Новый Калининград»

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