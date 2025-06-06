Вечерний @Калининград: пакет ротаций, помощь «скорым» и роскошь Немана

В составе областного правительства произошло сразу несколько изменений. Так, бывшего главу администрации Черняховского округа Сергея Булычева назначили на должность вице-премьера. На новой позиции ему предстоит курировать министерство по муниципальному развитию, министерство по региональному контролю, Службу гостехнадзора, управление по законотворчеству, а также вопросы поддержки СВО. Стоит отметить, что слухи о переходе Булычева ходили давно. В конце прошлого года обсуждался его возможный переход на должность главы администрации Калининграда, а в апреле — его кандидатура фигурировала среди претендентов на пост первого вице-премьера вместо Сергея Елисеева, ставшего заместителем полпреда президента в СЗФО по Калининградской области. Булычев оставил кресло сити-менеджера Черняховска 2 июня. Так или иначе, жители Калининградской области вскоре убедились, что новое назначение не заставило себя долго ждать.

Кроме того, министр градостроительной политики Кристина Подскребкина была повышена до вице-председателя правительства — она будет курировать Агентство по имуществу и министерство природных ресурсов и экологии. «Перестановки» также затронули Корпорацию развития Калининградской области, которой ранее руководил Андрей Толмачёв. На пост нового главы назначили Дмитрия Лапицкого, перед командой которого губернатор поставил задачу привлечь в регион новые инвестиционные проекты. Справятся ли с возложенными обязанностями Булычев, Подскребкина и Лапицкий, и насколько эффективными они окажутся в новых должностях, — покажет время.





Давний конфликт вокруг входной группы в зоопарк вновь набирает обороты — на проспекте Мира началась реконструкция бывшего кафе «Солянка». Концепция собственника — фирмы «Реал Эстейт», приобретённой главой марципановой фабрики Pomatti Михаилом Поповым, — осталась без изменений, отмечает руководитель компании «Строймонтажсервис» Валерий Щербатых. Он также добавил, что сейчас бывшая «Солянка» внешне лишь немного отличается от левого крыла входной группы зоопарка. Архитектор Артур Сарниц, по его словам, сделал всё, чтобы оба здания снова выглядели как единый архитектурный комплекс.

Есть в этой истории одно маленькое «но»: Щербатых уверяет, что компания получила все необходимые согласования — как от городской администрации, так и от руководства зоопарка. Однако, как выяснилось позднее, зоопарк согласовал лишь установку ограждений на своей территории на период ремонта, а не сам проект реконструкции. Жителям же остаётся только наблюдать, смогут ли зоопарк и новый собственник бывшей «Солянки» прийти к консенсусу.





Во время утренней пробежки по Калининграду губернатор Алексей Беспрозванных решил озаботиться состоянием «Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф» и, вполне ожидаемо, остался недоволен. Глава региона после осмотра машин и общения с персоналом выяснил, что 20 из 122 «скорых» находятся не в самом лучшем состоянии. Впрочем, Центр выделил «приоритетную» задачу — заменить 39 автомобилей, но на это (вновь ожидаемо) отсутствуют средства. На помощь «скорой» пришёл Беспрозванных, который пообещал найти финансирование на обновление парка. Успел он дать и обещание с 1 июля повысить зарплаты водителям и фельдшерам на 15 тыс. руб. Предполагается, что эта мера поможет приостановить отток кадров. Подробнее о визите губернатора в Центр — в материале по ссылке.

Мусульмане Калининградской области начали отмечать Курбан-байрам, который также называется праздником жертвоприношения и считается одним из двух главных в исламе. Суть заключается в том, что верующие должны быть преданы Богу, соблюдать заповеди священного писания, быть милосердными, добродетельными и щедрыми. В этот день каждый мусульманин, имеющий на это средства, обязан принести в жертву животное. За тем, как проходила священная церемония и коллективная молитва в мечети посёлка Большое Исаково, наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» продолжила искать самые дорогие дома, выставленные на продажу в регионе, переместившись в Неманский округ. В топе оказались особняки стоимостью от 8 до 16 млн руб. и площадью до 344 м². Несмотря на отдалённость округа от областного центра, владельцы выделяют и ряд достоинств, призванных повысить привлекательность недвижимости, — местную природу, историю и экономические перспективы. Подробности — в нашем обзоре.

Текст: Виктория Никонорова, фото из архива «Нового Калининграда» и с сайта cian.ru