Новости Калининграда: скромные дорожники, дела Мельникова и Калины, планы на выходные

Обзор основных событий дня — в дайджесте новостей и публикаций «Нового Калининграда» за четверг, 23 июля.

Главные события дня

Горвласти назвали достижением завершение дорожного ремонта на половине объектов в июле

Калининградские дорожники ко второй половине июля завершили работы на половине запланированных на сезон объектов. О том, что этот факт можно назвать достижением, заявила журналистам глава горадминистрации Елена Дятлова.

«То, что сегодня середина июля, и уже половина тротуаров полностью сдана, говорит о том, что коллеги неплохо работают на улицах города», — сказала она. Градоначальница также отчитала подчинённых за то, что они сами не хвастаются своими достижениями перед прессой.

Канонеров: Калина вышел на работу, но его уголовное дело не прекращено

Уголовное дело, заведенное в отношении директора нацпарка «Куршская коса» Анатолия Калины, не прекращено, несмотря на то, что он уже вернулся на свое рабочее место. Об этом в четверг, 23 июля, на пресс-конференции в ТАСС заявил руководитель СУ СК по Калининградской области Дмитрий Канонеров, отвечая на вопрос журналистов.

«Уголовное дело ещё находится в производстве, но уже на завершающей стадии, — отметил Канонеров. — В настоящее время прорабатывается вопрос об окончании уголовного дела. Он вышел на работу, так как ему была изменена мера пресечения, но это не означает, что уголовное дело прекращено. Оно еще расследуется. Я думаю, что в ближайшее время мы выйдем на принятие правового решения».

Партия «Яблоко»: задержан кандидат в депутаты Госдумы и Заксобрания Антон Гендриксон

В Калининграде в четверг, 23 июля, был задержан кандидат от «Яблока» в депутаты Госдумы и Законодательного Собрания Калининградской области Антон Гендриксон. Соответствующая информация размещена на сайте партии.

«Сегодня в Калининграде около 16 часов по местному времени был задержан Антон Гендриксон — кандидат от „Яблока“ в депутаты Госдумы и Законодательного Собрания Калининградской области. Он успел сообщить, что его доставили в отдел полиции по Ленинградскому району, а также, что его обвиняют в „демонстрации экстремистской символики“ (ст.20.3 КоАП). Что именно стало поводом для возбуждения административного дела, на данный момент неизвестно. К Антону Гендриксону выехал адвокат», — говорится в сообщении.

Шесть калининградских выпусников получили 100 баллов по итогам пересдачи ЕГЭ

В Калининграде шесть выпускников набрали максимальное количество баллов по итогам пересдачи ЕГЭ. Правом улучшить свой результат бывшие одиннадцатиклассники воспользовались 8 и 9 июля. Большинство участников пересдачи выбрали русский язык, обществознание, профильную математику и информатику.

Власти Калининграда о третьем трамвайном маршруте: «Номер присвоим, когда сделаем»

Власти Калининграда пока не готовы назвать номер третьего трамвайного маршрута, который будет запущен после ремонта существующих трамвайных сетей на Ленинском проспекте и улице Шевченко. По словам главы горадминистрации Елены Дятловой, новый маршрут частично пройдёт по старой траектории «тройки».

«Он должен проходить через Ленинский проспект. В тех материалах, которые презентовали губернатору и в Совете Федерации, был показан кольцевой маршрут, который бы шёл по улицам Шевченко, 9 Апреля, Черняховского и по Ленинскому проспекту», — отметила чиновница.

Калининград стал вторым по популярности городом для переезда после выхода на пенсию

Калининград занял второе место в рейтинге российских городов, куда жители страны хотели бы переехать после завершения трудовой деятельности. За год город поднялся с пятой строчки на вторую, набрав 12% голосов. Лидером рейтинга остается Сочи, который выбрали 15% опрошенных. На третьем месте расположилась Анапа (10%).

В Санкт-Петербурге прокомментировали планы запуска лайнера на 1500-2500 человек в Калининград

Власти Санкт-Петербурга оценивают потенциал морского трафика с Калининградом в 240 тыс. пассажиров в год при курсировании одного лайнера туда и обратно раз в неделю. Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сказал, что после завершения строительства терминала в Пионерском рассматривается проект запуска лайнера на линии Санкт-Петербург — Калининград вместимостью от 1500 до 2500 человек. Переход займет от 24 до 30 часов с ночевкой на борту лайнера со всей необходимой инфраструктурой.

Публикации «Нового Калининграда»

Отвод судьи, арест дома и угрозы от «крыши»: как прошло заседание по делу Сергея Мельникова

В среду, 22 июля, в Балтийском городском суде состоялось очередное заседание суда в отношении бывшего главы местной администрации Сергея Мельникова и его зама (к слову, пока действующего) Максима Коваленко. Напомним, их обвиняют в том, что подчиненный дал взятку в 575 тыс. руб. за попустительство по службе, а начальник принял «подношение». Слушание началось как обычно, однако в финале всех участников ждал «сюрприз», которого никто не ожидал. В том числе и корреспондент «Нового Калининграда», присутствовавший на процессе.

Афиша Калининграда: рок-фестивали, классика, джаз и КВН

Последние июльские выходные в Калининградской области пройдут под знаком музыки: жителей и гостей региона ждут концерты и сразу несколько крупных рок-фестивалей. Также пройдут телевизионные съёмки Летнего кубка КВН и «Голосящего КиВиНа», лекции, экскурсии и семейные мероприятия. В традиционной «Афише Нового Калининграда» мы собрали самые интересные события 24–26 июля.

Обзор: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»