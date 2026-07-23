Канонеров: Калина вышел на работу, но его уголовное дело не прекращено

Уголовное дело, заведенное в отношении директора нацпарка «Куршская коса» Анатолия Калины, не прекращено, несмотря на то, что он уже вернулся на свое рабочее место. Об этом в четверг, 23 июля, на пресс-конференции в ТАСС заявил руководитель СУ СК по Калининградской области Дмитрий Канонеров, отвечая на вопрос журналистов.

«Уголовное дело ещё находится в производстве, но уже на завершающей стадии, — отметил Канонеров. — В настоящее время прорабатывается вопрос об окончании уголовного дела. Он вышел на работу, так как ему была изменена мера пресечения, но это не означает, что уголовное дело прекращено. Оно еще расследуется. Я думаю, что в ближайшее время мы выйдем на принятие правового решения».

Журналисты напомнили, что во время одного из судебных заседаний выяснилось, что у Калины дома хранится несколько единиц огнестрельного оружия, и их у директора нацпарка не изымали, несмотря на заведенное уголовное дело. По этому поводу Канонеров заметил, что не может подтвердить или опровергнуть информацию об изъятии или не изъятии оружия.

«Мы этот вопрос проработаем, я выясню в „Росгвардии“, — добавил он. — Вообще надо посмотреть правовую составляющую. У нас презумпция невиновности, и он же у нас еще не осужден, не является преступником. Он является лицом, в отношении которого ведётся уголовное судопроизводство. Надо посмотреть законодательство, если действительно так, то вопрос в ближайшее время поставим».

Напомним, что ранее стало известно, что суд изменил меру пресечения в отношении директора национального парка «Куршская коса» Анатолия Калины, обвиняемого в незаконной вырубке лесных насаждений. Домашний арест ему изменили на запрет определенных действий. К исполнению своих обязанностей директора Калина приступил 8 июля.

Анатолия Калину задержали 14 января 2026 года, а 15-го — предъявили обвинение. На следующий день по ходатайству следствия обвиняемого поместили под домашний арест.