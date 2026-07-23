Партия «Яблоко»: задержан кандидат в депутаты Госдумы и Заксобрания Антон Гендриксон

Партия «Яблоко»: задержан кандидат в депутаты Госдумы и Заксобрания Антон Гендриксон
Антон Гендриксон. Фото: Избирательная комиссия Калининградской области
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В Калининграде в четверг, 23 июля, был задержан кандидат от «Яблока» в депутаты Госдумы и Законодательного Собрания Калининградской области Антон Гендриксон. Соответствующая информация размещена на сайте партии.

«Сегодня в Калининграде около 16 часов по местному времени был задержан Антон Гендриксон — кандидат от „Яблока“ в депутаты Госдумы и Законодательного Собрания Калининградской области. Он успел сообщить, что его доставили в отдел полиции по Ленинградскому району, а также, что его обвиняют в „демонстрации экстремистской символики“ (ст.20.3 КоАП). Что именно стало поводом для возбуждения административного дела, на данный момент неизвестно. К Антону Гендриксону выехал адвокат», — говорится в сообщении.

Антон Гендриксон — общественный деятель и предприниматель, третий номер в общеобластной части списка кандидатов «Яблока» на выборах в региональный парламент. Областная Избирательная комиссия заверила список 18 июля. Кроме того, Гендриксон входит в федеральный список кандидатов от партии в Государственную Думу IX созыва, выдвинутый на съезде «Яблока» в конце июня.

«Общеобластную часть списка кандидатов „Яблока“ возглавляют: Иван Викторович Большаков, 41 год — политолог, руководитель Аналитического центра партии, член Федерального политкомитета „Яблока“, представитель партии в Центральной избирательной комиссии России; заместитель председателя партии „Яблоко“ в 2019-2023 гг.; Морозов Роман Владимирович, 50 лет — адвокат Адвокатской палаты Калининградской области, член Бюро Калининградского „Яблока“; Гендриксон Антон Валентинович, 48 лет — индивидуальный предприниматель, общественный деятель Калининградской области», — сообщили ранее в региональном отделении партии.

На сайте также сообщается о том, что к административной ответственности по ст. 20.3 КоАП РФ, наказание по которой влечет лишение права на участие в выборах в течение года, привлечены 12 членов партии. Это председатель партии Николай Рыбаков; депутаты законодательных собраний субъектов Российской Федерации Александр Шишлов и Ольга Штанникова (Санкт-Петербург), Эмилия Слабунова (Республика Карелия) и Артур Гайдук (Псковская область); депутаты муниципального уровня Дмитрий Рыбаков (Петрозаводский городской совет) и Татьяна Пасман (Псковская городская Дума); заместители председателей региональных отделений партии Елена Иванова (Новгородская область) и Светлана Василькова (Псковская область); члены партии Антон Кострюков (Старая Русса, Новгородская область), Татьяна Федорова (Псков) и эколог из Кирова Владислав Архипов.

Выборы депутатов Законодательного собрания Калининградской области восьмого созыва пройдут 18, 19 и 20 сентября. В состав областного парламента предстоит избрать 40 депутатов: 20 по одномандатным округам и 20 по единому округу. В этот же день состоятся выборы в Горсовет Калининграда и муниципальные окружные советы.

Получить оперативный комментарий в региональном отделении партии «Новому Калининграду» не удалось.
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