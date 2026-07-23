Калининград стал вторым по популярности городом для переезда после выхода на пенсию

Калининград занял второе место в рейтинге российских городов, куда жители страны хотели бы переехать после завершения трудовой деятельности. За год город поднялся с пятой строчки на вторую, набрав 12% голосов, пишет ТАСС со ссылкой на исследования «СберНПФ» и сервиса «Ремонт со СберУслугами».

Лидером рейтинга остается Сочи, который выбрали 15% опрошенных. На третьем месте расположилась Анапа (10%). Санкт-Петербург и Краснодар набрали по 9% голосов.

В целом о желании сменить место жительства после завершения карьеры заявили 53% россиян. Год назад такой ответ дали 40% участников исследования. При этом 28% респондентов намерены остаться там, где живут сейчас, а доля тех, кто вовсе не задумывается о переезде, сократилась с 29% до 19%.

Главным критерием при выборе нового места жительства россияне назвали климат — этот фактор важен для 52% опрошенных. Также участники исследования обращают внимание на размеренный ритм жизни (48%), благоустроенность территории (45%), близость моря (42%) и возможности для отдыха и досуга (35%).

Исследование проводилось в июне 2026 года среди 3 тыс. экономически активных россиян старше 18 лет из всех регионов страны.