В Санкт-Петербурге прокомментировали планы запуска лайнера на 1500-2500 человек в Калининград

Власти Санкт-Петербурга оценивают потенциал морского трафика с Калининградом в 240 тыс. пассажиров в год при курсировании одного лайнера туда и обратно раз в неделю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по транспорту Санкт-Петербурга.

Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сказал, что после завершения строительства терминала в Пионерском рассматривается проект запуска лайнера на линии Санкт-Петербург — Калининград вместимостью от 1500 до 2500 человек. Переход займет от 24 до 30 часов с ночевкой на борту лайнера со всей необходимой инфраструктурой.

«Санкт-Петербург заинтересован в развитии транспортных связей с Калининградской областью, этот проект ранее неоднократно обсуждался. При базовом графике в один оборотный рейс в неделю и максимальной загрузке в 2,5 тысячи пассажиров, годовой поток составит около 240 тысяч человек, что полностью укладывается в возможности порта «Морской фасад», — сообщил собеседник информагентства.

В комитете отметили, что с точки зрения логистики более эффективным будет использование судов умеренных параметров, которые позволят повысить качество услуги и оперативно увеличивать частоту рейсов при росте спроса. Кроме того, собеседник агентства отметил, что инфраструктура пассажирского порта Санкт-Петербург «Морской фасад» полностью готова к приему пассажиров, дополнительные инвестиции города на модернизацию не потребуются.

Окончательные параметры проекта будут определены по итогам совместного расчета финансово-экономической модели с Министерством транспорта РФ и правительством Калининградской области. В приоритете стоит обеспечение надежного грузового сообщения между городами, однако рассматривается и использование грузопассажирских судов для перевозки туристов.