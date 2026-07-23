Власти Калининграда о третьем трамвайном маршруте: «Номер присвоим, когда сделаем»

Власти Калининграда пока не готовы назвать номер третьего трамвайного маршрута, который будет запущен после ремонта существующих трамвайных сетей на Ленинском проспекте и улице Шевченко. О том, что на восстановление действующей сети из федерального бюджета выделено 10 млрд рублей, во вторник, 21 июля, напомнила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

Глава также сообщила, что сейчас дорожникам предстоит построить приподнятую трамвайную платформу на улице Шевченко (в районе пересечения с Ленинским проспектом).

«Мы объявили торги на разработку проектной документации по капитальному ремонту и реконструкции существующей трамвайной сети. Прежде, чем строить новую трамвайную сеть, нужно привести в порядок существующую, чтобы наши трамваи, хорошие новые „Корсары“, которые функционируют на сети, могли передвигаться со скоростью, заявленной заводом-изготовителем. Мы не можем сегодня по нашим трамвайным путям проезжать с той скоростью, которую указывает завод. Проектируя ремонт улицы Шевченко в той части, где у нас была трамвайная остановка, будет сделана высокая трамвайная платформа», — сообщила Дятлова.

Проектирование, как уверяет глава, должно завершиться до конца текущего года. Дальнейшие же работы «будут зависеть от выделения денежных средств из федерального бюджета».

«Сумма, которая была артикулирована, это порядка 10 млрд рублей. Она и должна быть направлена на реконструкцию трамвайной сети (рельсо-шпальные решётки, основания, контактная сеть, приобретение новых трамваев и реконструкция трамвайного депо)», — добавила Дятлова.

Далее глава сообщила, что новый трамвайный маршрут частично пройдет по старой траектории «тройки».

«Он должен проходить через Ленинский проспект. В тех материалах, которые презентовали губернатору и в Совете Федерации, был показан кольцевой маршрут, который бы шёл по улицам Шевченко, 9 Апреля, Черняховского и по Ленинскому проспекту», — заключила чиновница.

Когда журналисты попросили уточнить, какой номер будет присвоен маршруту, председатель комитета дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов ответил коротко: «Номер присвоим, когда сделаем».

Напомним, что в минувшую пятницу Антон Романов подробно рассказал о планах строительства трамвайной платформы на улице Шевченко и улучшения ситуации с безопасностью на перекрестке с Ленинским проспектом.

Стоит отметить, что впервые планы по развитию трамвайной инфраструктуры городские власти презентовали еще в январе 2025 года. Тогда планировалось «развивать» трамвайное движение в два этапа. Сначала к 2030 году Калининград должен был получить один новый кольцевой маршрут № 2, который будет частично дублирован «тройкой» и «пятёркой». Запуск этого маршрута обещали «привязать» к реконструкции эстакадного моста. Второй этап предусматривал три новых перспективных маршрута: первый в микрорайон «Восток» (бывший пос. Октябрьский — ул. Аксакова, Денисова, Флотская и т.п.), второй — в Южный жилой район (ул. Толстикова, Интернациональная и Понартская), третий — Северо-западный жилой район (направление «Автотора»). При этом концепция включала и демонтаж трамвайных путей с улиц Тельмана, Суворова, Киевской и с проспекта Победы.

В феврале 2026 года Антон Романов представил обновленную Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининграда на 2017 — 2035 годы на заседании Горсовета Калининграда. Она, в частности, предусматривала строительство еще одного трамвайного депо вместимостью 50 трамваев на пересечении улиц Маршала Покрышкина и Молодой Гвардии.