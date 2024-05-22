Есть мнение: Опять... выборы

Профильный комитет Законодательного собрания Калининградской области на заседании в среду рекомендовал депутатам назначить выборы губернатора региона на 8 сентября 2024 года. Окончательное решение будет принято на заседании Заксобрания в следующий четверг, 30 мая. Журналист Оксана Майтакова в авторской колонке «Нового Калининграда» «Есть мнение» — о том, чего ждать жителям.



Калининградская область перманентно находится в состоянии то выборов, то референдумов. Сравнить можно разве что с перманентным состоянием ремонта дорог в областном центре. Выборы в Заксобрание, губернатора, президента... То местных депутатов требуется избрать, то в Конституцию внести поправки. Вот и сейчас — не успел повторно избранный в 2022 году с вполне кавказским результатом в 80 с лишним процентов Антон Алиханов укорениться наконец на второй срок в кабинете на Дмитрия Донского, 1, как снова в этом кабинете новенький и снова грядут выборы. Складывается ощущение, что над Калининградской областью на самом деле довлеет рок — губернаторы здесь два срока не сидят. Точнее, два полных срока.

Федеральные СМИ, кстати, весьма бравурно оценили деятельность бывшего уже губернатора на своем посту, так что вспомнился знаменитый анекдот про Вовочку, который хотел бы жить в Советском Союзе. Нет, со стороны-то оно, наверное, выглядит всё красиво — тротуары и дорожки, фасады домов и клумбы с общественными пространствами, новые заводы и паромы. И даже самообеспеченность по мясу и яйцу. Но если у нас в регионе всё так замечательно развивается, как пишут в газетах, то почему по зарплатам мы плетемся в СЗФО где-то ближе к хвосту, по инфляции и тарифам на коммуналку — в лидерах, да и жилье нынче семьям не особо по карману. Слетать в большую Россию стало проблематично. Многодетным полагается 2089 рублей в месяц на всех — будь у них хоть десять детей, и ни в чем себе не отказывайте.

Можно, конечно, долго пребывать в когнитивном диссонансе по этому поводу, но стоит, наверное, уже и принять как должное, что от реальной ситуации с уровнем жизни во вверенном ему регионе продвижение чиновника вряд ли зависит — ведь стал же губернатор не самой продвинутой в СЗФО Псковской области Андрей Турчак главой партии «Единая Россия». Может, на псковщине его и любили — вдруг и такое в наших регионах случается. Но, скорее всего, суть в том, что повышение по служебной лестнице и выборы — сами по себе, а люди — сами по себе. Хотя случается всякое.

Вот и сейчас с Калининградской областью случилось — к нам назначили человека малознакомого, очередного «варяга», как выразился президент Российской ассоциации связей с общественностью, политолог Евгений Минченко. Минченко, кстати, откровенно признал в своем обзоре, что «область оставили за Ростехом». О том, как массы радовались уходу варяга Бооса на митингах 14 лет назад, уже мало кто вспоминает. Область проголосовала за варяга Алиханова в 2017 году, а потом еще больше процентов отдала тому же варягу Алиханову в 2022 году.

Рассуждения о выборах без выбора, зачистке «поляны» от потенциальных конкурентов, необходимости федеральной поддержки, возможных вбросах на участках и т.п. суть вряд ли поменяют. Алиханов руководил, на митинги против него, как против Бооса, никто не выходил. Наоборот, встречая на улице, многие радостно просили сделать селфи, восхищаясь в соцсетях, насколько наш губернатор красивый и доступный для населения. Тот факт, что за последнее время много чего другого для населения стало недоступно — тут, по мнению ряда наших сограждан, виноваты, видимо, не власти, а обстоятельства. Как в проблемах с медициной виноват ковид, а в высоких ценах на продукты — злые соседи, которые не пускают наши грузовые фуры. Если мыслить в этом направлении, то реально может сложиться впечатление, что власть у нас просто для красоты. Зачем тогда голосовать за врио губернатора? Только потому что его поставил президент Путин? Если так, то с выборами, которые пройдут всего через три месяца, у него проблем случиться не должно. Если же наши жители напомнят себе о том, что губернатор — это ключевая фигура, от которой зависит жизнь каждого из них, тут уже возникают вопросы.

Самые же серьезные вопросы сейчас, наверное, возникают у тех, кому предстоит организовать эти выборы и помочь новому врио получить красивый процент. Ситуация непростая с учётом того, что пока для Калининградской области Алексей Беспрозванных — совершенно незнакомый человек. Его назначили неделю назад, но всё, что о нём есть на сайте правительства области — несколько строк биографии, других новостей нет. Со СМИ пока он не общался, с жителями тоже — его нет в соцсетях, он не ведет телеграм-канал, который пообещал ему передать Антон Алиханов. Понятно, что человеку, наверное, нужно время, чтобы вникнуть в ситуацию. Но даже отличавшийся непубличностью экс-врио губернатора Евгений Зиничев провел брифинг для СМИ после своего назначения на пост.

Врио губернатора Беспрозванных пока что отметился одним заявлением — в прошлую пятницу он пообещал сделать так, чтобы Калининградская область стала лучшей в стране, а жители чувствовали себя лучшими жителями в России. Вторая часть заявления внушает осторожный оптимизм по поводу того, что новые власти будут не просто отчитываться цифрами на бумаге, но и вдруг начнут интересоваться — как оно живется обычным людям. Но оптимизм этот с учетом прежних историй с обещаниями и реальностью весьма и весьма призрачный.

Правда, и окончательной уверенности в том, что именно Алексей Беспрозванных станет губернатором в сентябре этого года, всё равно нет. На нашей памяти регионы уже оказывались в ситуациях, где назначенный президентом врио не оправдывал доверие либо затем переводился на другую работу — так, например, произошло с Евгением Зиничевым. Похожая ситуация была с нынешним губернатором Севастополя Михаилом Развозжаевым, которого в октябре 2018 года назначали врио главы Хакасии, где спустя месяц на выборах победил Валентин Коновалов из КПРФ.

Похожая история приключилась и в Приморском крае в 2018 году. Назначенный президентом за год до выборов представитель ЕР Андрей Тарасенко (кстати, уроженец Приморского края) не смог победить, в итоге выборы признали недействительными. Тогда временно исполняющим обязанности поставили главу Сахалина Олега Кожемяко (который тоже уроженец Приморского края и которого в крае неплохо знали). Всего за три месяца с сентября по декабрь, когда проходили повторные выборы, он набрал высокий рейтинг и смог одержать победу. При этом пиар-кампания была просто умопомрачительной — в соцсетях сторонники Кожемяко бросили все силы, чтобы осыпать жителей края бесчисленными обещаниями благ. Местным жителям обещали строительство садиков, школ, снижение цен, всякие преференции. Кожемяко даже пообещал вернуть прямые выборы мэра. Как живет в итоге Приморский край сейчас при этом губернаторе? Можно съездить и посмотреть, если денег на билеты хватит. И даже спросить у жителей Приморья, давно ли они выбирали мэра на прямых выборах.

Поэтому даже любопытно, что предпримут сейчас в Калининграде, чтобы повысить хотя бы узнаваемость нового врио губернатора, не говоря обо всём остальном. Развесят плакаты на каждом столбе? Пообещают запретить туристов? Ввести калининградские коэффициент к зарплате? Заморозить цены? Подарить всем по бесплатному билету в Москву? Можно только догадываться и созерцать. Чем и займемся.