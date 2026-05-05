Облвласти выдали пять разрешений на строительство многоквартирных жилых домов в Пионерском

Областные власти выдали пять разрешений на строительство многоквартирных жилых домов в Пионерском. Их получили компании «СЗ „Твоя недвижимость“», «СЗ „Сатурн“», «СЗ „Каскад“» и «Эссет менеджмент солюшнс». Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.

ООО «СЗ «Твоя недвижимость» получило разрешения на второй и третий этапы строительства ЖК «Морская нота» на ул. Хуторской. Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:17:010024:434. На его территории должны появиться 17 пятиэтажных жилых домов. Площадь участка под жилую застройку составляет 32315 кв. м, площадь застройки — 7129 кв. м (22,06%). Общая площадь комплекса — 27881 кв. м. Он рассчитан на 527 квартир. При этом планируемое застройщиком количество жителей — 625.

Помимо жилых домов, на территории предусмотрены спортивная и детские площадки, зоны отдыха и автостоянки на 165 машин. Строить планируют очередями. В первых домах должны появиться шесть коммерческих помещений.

Площадь одноэтажного ФОКа на участке с кадастровым номером 39:17:010009:111 должна составить 849,13 кв. м. По словам проектировщиков, он будет «полноценным», с двумя открытыми грунтовыми кортами, тренерскими, раздевалками, саунами и душевыми. На территории ФОКа также предусмотрены детская игровая площадка и автостоянки на 22 автомобиля.

Разрешения выдали 6 и 22 апреля, они будут действовать до 6 ноября 2027-го и до 21 января 2028-го соответственно.





Проект ЖК, представленный на горсовете

Строительством многоквартирного жилого дома на ул. Октябрьской займется калининградское ООО «СЗ «Сатурн». Дом появится на участке с кадастровым номером 39:19:010314:995, предназначенном под среднеэтажную застройку. Разрешение от 6 апреля будет действительно четыре года.



Многоквартирные жилые дома также должны появиться на Калининградском шоссе, 1-а. Их построит калининградский специализированный застройщик «Каскад» на участке с кадастровым номером 39:19:010308:76. Разрешение выдали 10 апреля, оно будет действовать 14 лет — до 2040 года.

В декабре 2025 года министерство градостроительной политики предоставило разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка «малоэтажная многоквартирная жилая застройка» дополнительно к основному виду разрешенного использования «среднеэтажная жилая застройка» код.

Вторым этапом строительства трех домов на ул. Хуторской займется ООО «Эссет менеджмент солюшнс» из Одинцово Московской области. Компания получила разрешение 15 апреля. Оно будет действительно девять лет. Строительство запланировано на участке 39:19:010125:207, предназначенном под среднеэтажную застройку.