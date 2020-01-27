Билли Айлиш победила во всех главных номинациях «Грэмми»

Американская певица Билли Айлиш стала победительницей в главных номинациях премии «Грэмми». 18-летней исполнительнице достались награды за «Альбом года» («When We All Fall Asleep, Where Do We Go?»), «Запись года» и «Песню года» («Bad Guy»). Также она была признана «Лучшим новым артистом» и получила награду в номинации «Лучший вокальный поп-альбом».

Другая американская певица, Лиззо, получила три награды: за песню «Truth Hurts» («Лучшее сольное поп-исполнение»), песню «Jerome» («Лучшее традиционное R&B-исполнение») и альбом «Cuz I Love You» («Лучший современный urban-альбом»). Рэпер Lil Nas X был удостоен двух наград за песню «Old Town Road» («Лучшее поп-исполнение в дуэте» и «Лучшее музыкальное видео»).

Лучшим рэп-альбомом стал «Igor» рэпера Tyler, The Creator, лучшим рок-альбомом — «Social Cues» группы Cage The Elephant, а лучшим альтернативным альбомом — «Father Of The Bride» группы The Vampire Weekend, отмечает Meduza.

Полный список победителей «Грэмми-2019» представлен на официальном сайте премии.

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