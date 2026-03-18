Библиотека им. Горького приглашает на поэтический марафон «Горький-Фест»

В библиотеке им. М. Горького 21 марта с 12:00 пройдёт поэтический марафон «Горький-Фест на Лермонтова» (6+). Событие будет представлено несколькими тематическими блоками. Об этом сообщила пресс-служба МАУК «Калининградская ЦБС».

В мероприятии примут участие калининградские авторы, ученики поэта Сэма Симкина и участники различных литературных объединений. Для гостей выступят Олег Глушкин, Борис Бартфельд, Валерий Батрушевич, Александр Ковтун, Ирина Моргулёва, Олеся Ненашева, Александр Андреев, Алексей Иванцов и другие.

«Завершится марафон выступлением четырёх калининградских авторов, объединившихся на этот раз в проект „Фабрика Света. Смена равноденствия“. Ведь 21 марта — это ещё и весеннее равноденствие. В 16:00 Александр Дубровский, Пётр Старцев, Роман Отис-Адрианов и Марк Шкода заступят на поэтическую смену и, по словам авторов, „будут под производственные ритмы ковать свет из сумерек“», — рассказали организаторы.

Вход свободный.