Депутата-дебошира из Янтарного ждет суд за незаконный оборот янтаря (видео)

Депутата-дебошира из Янтарного ждет суд за незаконный оборот янтаря (видео)

В Калининградской области 39-летний депутат окружного совета Янтарного Павел Малыхин, ранее осужденный за избиение местной жительницы, вновь предстанет перед судом — на сей раз по обвинению в незаконном обороте янтаря в крупном размере( ч. 2 ст. 191 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, с января 2020 по март 2021 года обвиняемый приобрел незаконно добытый в акватории Балтийского моря янтарь. Солнечный камень общей стоимостью свыше 3,5 млн рублей парламентарий использовал для внешней и внутренней отделки своего ресторана в Янтарном. На стадии предварительного следствия вину в совершении указанного преступления обвиняемый признал в полном объеме.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в декабре прошлого года Светлогорский суд назначил исправительные работы двум депутатам окружного Совета Янтарного Павлу Малыхину и Василию Рогатко за избиение местной жительницы. Супруга одного из депутатов была приговорена к ограничению свободы на 4 месяца. Суд установил, что ночью 23 марта 2025 года в Янтарном мужчины избили местную жительницу, нанеся ей множественные удары руками и ногами, а супруга одного из них — сумкой. Причиной такого поведения послужило противоправное поведение потерпевшей. Отметим, что после задержания депутатов было приостановлено их членство в «Единой России».

Как уточнили «Новому Калининграду» в пресс-службе регионального СК, в настоящее время прокуратура обжалует ранее вынесенный депутатам приговор, добиваясь более серьезного наказания, чем исправительные работы.

