«Балтика» подписала контракт с просмотровым игроком из ЦСКА

«Балтика» объявила о подписании контракта с игроком ЦСКА, который находился на просмотре в команде на сборах в турецком Белеке. О том, что договор с Михаилом Рядно подпишут на четыре года, калининградский клуб сообщил в своих социальных сетях.

«Миша — воспитанник армейцев. Первый профессиональный контракт с родным клубом он подписал в июле 2023 года. Тогда же Рядно дебютировал за ЦСКА в игре за Суперкубок России, установив рекорд как самый молодой участник турнира. В конце месяца защитник провёл свои первые минуты на высшем уровне, выйдя почти на час в игре с „Уралом“», — рассказали о новичке в «Балтике».

В его карьере два выигранных трофея с армейцами. В 2024 году он стал победителем Молодёжной футбольной лиги, в которой за шесть матчей отличился голом и тремя передачами, а в 2025-м завоевал Суперкубок России, проведя матч на скамейке запасных. Сезон 2024/2025 Рядно провёл в московской «Родине». В аренде Михаил сыграл в 27 встречах и отличился двумя ассистами. Контракт с 20-летним фланговым защитником калининградцы подписали до 31 декабря 2029 года.

О том, что Рядно тренируется с «Балтикой» на сборах в Белеке, стало известно 30 января. Вместе с ним на просмотре находились также футболисты из петербургского «Динамо» и греческого «Пансерраикоса». Об их судьбе в калининградском клубе на момент публикации новости неизвестно.

В конце декабря «Балтика» объявила о расторжении контрактов с Амиром Мохаммадом и Диего Луной и продлении соглашения с Владиславом Поспеловым. Тогда же стало известно, что РФС наложил на клуб трансферный бан в связи с задолженностью. 29 декабря ограничения были сняты. 26 января клуб сообщил, что московский «Спартак» выкупил права на полузащитника Владислава Сауся. Тогда же было объявлено о продлении трудового соглашения с Максимом Петровым. В конце января «Балтика» сообщила, что просматривает на своих сборах защитника московского ЦСКА Михаила Рядно. Спустя несколько дней «Балтика» объявила о первом трансфере в зимнее межсезонье. Клуб арендовал 25-летнего панамского защитника Эдуардо Андерсона до конца сезона с правом полноценного выкупа. 13 февраля команду покинул Даниил Уткин.

После игры с «Крыльями Советов» балтийцы ушли в отпуск в связи с паузой в Российской Премьер-лиге. После 18 туров первенства калининградский клуб расположился на пятом месте с 35 очками. Возобновится чемпионат 27 февраля. В этот день «Балтика» в Петербурге сыграет с «Зенитом». Матч на «Газпром Арене» запланирован в 18:30 (0+).

