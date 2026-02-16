У калининградского производителя выявили нарушения прослеживаемости мясной продукции

Управление Россельхознадзора Калининградской области выявило нарушения в работе ООО «Продукты питания Комбинат», осуществляющего производство полуфабрикатов и замороженной продукции полной готовности на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушения были выявлены в ходе мониторинга безопасности с использованием данных ФГИС «Меркурий» 14 февраля. Как сообщили в ведомстве, при анализе транзакций по переработке и производству продукции установлены несоответствия в части указания сырья. Так, при выработке «крылышек цыпленка, поджаренных „Барбекю“», в перечне используемого сырья отсутствовала информация о куриных крылышках — были указаны только грудка, кожа и фарш.

Аналогичные расхождения выявлены при производстве продукции «Окорочок цыпленка в панировке п/ф рубленый» и «Ножка цыпленка в панировке п/ф рубленый». Кроме того, при изготовлении «Наггетсов из мяса цыпленка в панировке» и «Лазаньи мясной» в качестве сырья в системе была отражена только молочная и молокосодержащая продукция без указания мясного компонента, «что может свидетельствовать о вводе в оборот продукции неизвестного происхождения».

«Кроме этого, предприятие осуществляет оформление „усложненных“ транзакций (в одной транзакции указано и производство полуфабрикатов из сыра и мяса птицы, и производство готовых блюд), что не позволяет точно рассчитать, сколько и какое сырье использовано для изготовления той или иной продукции. Таким образом, установлены факты нарушения процесса прослеживаемости подконтрольной продукции, что нарушает обязательные требования ветеринарного законодательства со стороны ООО „Продукты питания Комбинат“», — говорится в сообщении.

Хозяйствующему субъекту объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных ветеринарных требований, уполномоченным лицам по оформлению ветеринарно-сопроводительным документам (ВСД) направлено предупреждение о критической ошибке, и ограничен доступ на 20 дней посредством ФГИС «ВетИС».

«Новому Калининграду» оперативно получить комментарий в ООО «Продукты питания Комбинат» не удалось.

