Власти Зеленоградска прокомментировали закупку автомобиля за 2,85 млн рублей

Фото: «Новый Калининград»
Администрация Зеленоградского муниципального округа прокомментировала закупку легкового автомобиля стоимостью 2,85 млн рублей для муниципального автономного учреждения «Центр обеспечения безопасности». Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Сергей Заболотный в ответе на запрос «Нового Калининграда».

Из ответа следует, что машина приобретена для нужд учреждения и находится на его балансе. Был приобретен автомобиль Toyota Camry. Поставщиком выступило ООО «Рус МоторсТрейд». Источником финансирования стали собственные средства муниципального учреждения. Документы о передаче машины в муниципальную казну сейчас находятся на рассмотрении.

Ранее МАУ «Центр обеспечения безопасности Зеленоградского муниципального округа Калининградской области» закупило легковой автомобиль за 2,85 млн рублей у единственного поставщика. Извещение о закупке было опубликовано 25 ноября 2025 года на портале госзакупок. Согласно документации, речь шла о новом легковом транспортном средстве с бензиновым двигателем объемом более 1,5 литра, без уточнения марки, модели и данных о поставщике.

