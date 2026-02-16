Власти Зеленоградска прокомментировали закупку автомобиля за 2,85 млн рублей

Администрация Зеленоградского муниципального округа прокомментировала закупку легкового автомобиля стоимостью 2,85 млн рублей для муниципального автономного учреждения «Центр обеспечения безопасности». Об этом сообщил первый заместитель главы администрации Сергей Заболотный в ответе на запрос «Нового Калининграда».

Из ответа следует, что машина приобретена для нужд учреждения и находится на его балансе. Был приобретен автомобиль Toyota Camry. Поставщиком выступило ООО «Рус МоторсТрейд». Источником финансирования стали собственные средства муниципального учреждения. Документы о передаче машины в муниципальную казну сейчас находятся на рассмотрении.

Ранее МАУ «Центр обеспечения безопасности Зеленоградского муниципального округа Калининградской области» закупило легковой автомобиль за 2,85 млн рублей у единственного поставщика. Извещение о закупке было опубликовано 25 ноября 2025 года на портале госзакупок. Согласно документации, речь шла о новом легковом транспортном средстве с бензиновым двигателем объемом более 1,5 литра, без уточнения марки, модели и данных о поставщике.