Около 200 жителей Калининграда прошли ночную диспансеризацию

Около 200 жителей Калининграда прошли ночную диспансеризацию
Фото: пресс-служба регионального минздрава
Все новости по теме: Медицина

Около двухсот калининградцев приняли участие в третьей акции по ночной диспансеризации, которая прошла 13 февраля в поликлинике Городской больницы № 3 Калининграда на улице Адмирала Егорова, 2. Медики проводили обследование с 20:00 до поздней ночи — последний посетитель покинул здание после двух часов ночи, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

«Мы ставим перед собой задачу значительно увеличить охват населения диспансеризацией, поскольку раннее выявление заболеваний — залог активного долголетия. Особенно хотим привлечь молодое, работающее население, тех, кому не всегда удобно приходить в поликлинику в дневное время», — отметил министр здравоохранения Калининградской области Сергей Дмитриев.

Как сообщила пресс-служба, обследование ориентировано на раннее выявление сахарного диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний и проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Участники могли за полтора-два часа пройти базовый чек-ап: измерить давление и внутриглазное давление, сдать анализы крови, пройти онкоскрининги по возрасту и получить консультации специалистов. Помимо терапевта и фельдшера, прием вели гинеколог, офтальмолог и эндокринолог. По итогам обследования пациентам определяли группу здоровья и при необходимости направляли на дополнительную диагностику.

Особенностью акции стала возможность посетить соляную комнату после прохождения диспансеризации. В региональном минздраве напомнили, что пройти бесплатное обследование по полису ОМС можно в поликлиниках Калининграда вне зависимости от места прикрепления — в будние дни с 8:00 до 20:00 и по субботам с 9:00 до 14:00, а также в медучреждениях области по их расписанию.

Ранее министерство здравоохранения анонсировало проведение ночного обследования 13 февраля. В программу первого этапа входили анкетирование, измерение основных показателей здоровья, ЭКГ, флюорография при необходимости, лабораторные анализы и онкоскрининги. Аналогичную акцию в ноябре 2025 года проводили в Гурьевск, где из-за высокого спроса запись на обследование закрыли досрочно.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter