Около 200 жителей Калининграда прошли ночную диспансеризацию

Около двухсот калининградцев приняли участие в третьей акции по ночной диспансеризации, которая прошла 13 февраля в поликлинике Городской больницы № 3 Калининграда на улице Адмирала Егорова, 2. Медики проводили обследование с 20:00 до поздней ночи — последний посетитель покинул здание после двух часов ночи, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

«Мы ставим перед собой задачу значительно увеличить охват населения диспансеризацией, поскольку раннее выявление заболеваний — залог активного долголетия. Особенно хотим привлечь молодое, работающее население, тех, кому не всегда удобно приходить в поликлинику в дневное время», — отметил министр здравоохранения Калининградской области Сергей Дмитриев.

Как сообщила пресс-служба, обследование ориентировано на раннее выявление сахарного диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний и проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Участники могли за полтора-два часа пройти базовый чек-ап: измерить давление и внутриглазное давление, сдать анализы крови, пройти онкоскрининги по возрасту и получить консультации специалистов. Помимо терапевта и фельдшера, прием вели гинеколог, офтальмолог и эндокринолог. По итогам обследования пациентам определяли группу здоровья и при необходимости направляли на дополнительную диагностику.

Особенностью акции стала возможность посетить соляную комнату после прохождения диспансеризации. В региональном минздраве напомнили, что пройти бесплатное обследование по полису ОМС можно в поликлиниках Калининграда вне зависимости от места прикрепления — в будние дни с 8:00 до 20:00 и по субботам с 9:00 до 14:00, а также в медучреждениях области по их расписанию.

Ранее министерство здравоохранения анонсировало проведение ночного обследования 13 февраля. В программу первого этапа входили анкетирование, измерение основных показателей здоровья, ЭКГ, флюорография при необходимости, лабораторные анализы и онкоскрининги. Аналогичную акцию в ноябре 2025 года проводили в Гурьевск, где из-за высокого спроса запись на обследование закрыли досрочно.