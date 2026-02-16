В Калининграде зафиксировали самую низкую температуру за 23 года

На метеостанции Калининграда (Низовье) отмечена самая низкая температура за последние 23 года. Ночью 16 февраля воздух остыл до −26°С. Это самая низкая зафиксированная температура с 7 января 2003 года — тогда температура опустилась до −27,4°С. Об этом сообщают синоптики-любители телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Следует сделать оговорку, что метеостанция Низовье расположена в ~10 км от Калининграда и её данные могут быть нерелевантными для большей части города, где явно могло быть теплее (за исключением низменностей, особенно в южной части Калининграда)», — добавили синоптики.

«Теплее» всего прошедшей ночью было на западном побережье (-15,7°С в Балтийске). Самой «холодной» стала метеостанция Храброво с −28°С. Как пояснили синоптики, здесь сыграла роль расположение в низменности, где скапливается самый холодный и тяжелый воздух.

На ближайших к региону метеостанциях (Кибартай, Вянте — Литва) воздух остыл до −27,4°С, а в Шилуте — до −29°С. В Холме Новгородской области температура опустилась до −36°С.