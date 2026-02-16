Агентство по рыболовству: в нашей части Балтики исчезает треска

Агентство по рыболовству: в нашей части Балтики исчезает треска

Запас трески в нашей части Балтийского моря меньше, чем у соседей. Более того, за последние 10 лет объемы этого вида рыбы уменьшились в три раза. Об этом в ходе брифинга в пресс-центре ТАСС Калининград, отвечая на вопрос «Нового Калининграда», рассказал руководитель агентства по рыболовству по Калининградской области Юрий Маслов.

«Треска — это типично атлантическая рыба, ей желательна вода с повышенной соленостью, — сообщил Юрий Маслов. — У нас в последние годы заток солёных северных вод идет не такой большой, как в западной части Балтийского моря. И там запасы этой рыбы гораздо выше. А у нас они сокращаются — за последние 10 лет практически втрое. Это много».

Но если брать в целом, то в прошлом году итоги общего улова калининградских рыбаков даже превзошли результаты 2024 г. «В 2025 г. наши рыбаки выловили больше, чем годом ранее. Семнадцать крупнотоннажных судов добывают рыбу в Центрально-Восточной Атлантике и Северо-Восточной Атлантике. Прошлогодний улов у них составил 205,5 тысяч тонн, из которых 162 000 т было поймано в океане. И это на 17% больше к уровню прошлого года», — рассказал глава агентства. Еще 43,5 тысячи тонн, по его словам, было выловлено в Балтийском море и в двух двух заливах

