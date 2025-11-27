«Вклад в добро»: в Бастионе проведут очередной фримаркет

В «Бастионе» 30 ноября пройдёт фримаркет — бесплатный обмен вещами (0+). Анонс размещён в сообществе пространства «ВКонтакте».



«Что можно принести? Одежду, книги, игрушки, посуду, аксессуары, мелкую бытовую технику — всё, что находится в хорошем состоянии и может порадовать кого-то другого», — пишут организаторы и называют условия:

— Вы можете взять понравившиеся вещи, даже если ничего не принесли сами;

— Обмен вещами происходит безвозмездно;

— Вещи должны быть чистыми (если это одежда) и исправными.

Как поясняют в сообщении, фримаркет — это не только «экологичный выбор» и «душевный шопинг», но и «вклад в добро»: вещи, которые не найдут своих новых хозяев, будут переданы на благотворительность.



Обмен вещами пройдёт 30 ноября с 12:00 до 14:00.

