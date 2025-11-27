«Вклад в добро»: в Бастионе проведут очередной фримаркет

Фото: сообщество пространства «ВКонтакте»
Фото: сообщество пространства «ВКонтакте»
Все новости по теме: Культура

В «Бастионе» 30 ноября пройдёт фримаркет — бесплатный обмен вещами (0+). Анонс размещён в сообществе пространства «ВКонтакте».

«Что можно принести? Одежду, книги, игрушки, посуду, аксессуары, мелкую бытовую технику — всё, что находится в хорошем состоянии и может порадовать кого-то другого», — пишут организаторы и называют условия:

— Вы можете взять понравившиеся вещи, даже если ничего не принесли сами;

— Обмен вещами происходит безвозмездно;

— Вещи должны быть чистыми (если это одежда) и исправными.

Как поясняют в сообщении, фримаркет — это не только «экологичный выбор» и «душевный шопинг», но и «вклад в добро»: вещи, которые не найдут своих новых хозяев, будут переданы на благотворительность.

Обмен вещами пройдёт 30 ноября с 12:00 до 14:00.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter