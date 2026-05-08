Концерты, кинопоказ, выставка: на острове Канта проведут арт-маркет

В Культурном месте на острове Канта 10 мая пройдёт арт-маркет, на котором свои работы представят местные художники, дизайнеры, фотографы и мастера нескольких поколений (6+). Анонс размещён в сообществе арт-пространства «Ворота» ВКонтакте.

В 12:00 покажут трансляцию концерта «Джаз-н-ролл» в виртуальном концертном зале Московской филармонии, в 13:00 с лекцией «Красная книга» выступит «Креспектива» в рамках проекта «Культура города К.». На 14:00 запланирован джаз-хоп концерт Mark sx, а в 15:00 состоится встреча с представителями Калининградского ФотоСоюза.

В 17:00 гостей ждут концерт «Фокстрот Джаз Бенд», кинопоказ «В поисках вкуса: Курск» в 18:00 и акустический концерт «ЗВУКБУК: Солнечная Ладья и Черновик» в 20:00.