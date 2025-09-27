Полузащитник «Балтики» об игре с ЦСКА: на РПЛ армейцы будут больше настроены

Полузащитник «Балтики» Сергей Пряхин считает, что в матче калининградского клуба с ЦСКА будет очень много борьбы. Во время тренировки команды 26 сентября футболист рассказал корреспонденту «Нового Калининграда», что настрой на Премьер-лигу у армейцев будет выше, чем во время игр за национальный кубок.

«Всё равно разные турниры. Думаю, на чемпионат ЦСКА будет больше настроен и нас ждёт ещё большая борьба. <...> Если у них будет более основной центр поля, то и атаки будут идти через центр, быстрые выходы из обороны в атаку... Думаю, центральная зона у них будет посильнее [чем неделю назад], и побыстрее игра будет идти», — оценил футболист мотивацию соперника на игру с калининградцами в разных турнирах.

На прошлой неделе «Балтика» обыграла ЦСКА по пенальти в матче Пути РПЛ Кубка России и заработала первые два очка. Встреча с армейцами в Премьер-лиге у подопечных Андрея Талалаева состоится 28 сентября (0+). По итогам девяти туров РПЛ балтийцы идут третьими в таблице, имея 17 очков в своём активе.



