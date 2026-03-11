«Локомотив» победил в первом четвертьфинальном матче Чемпионата России(фото)

Фото: телеграм-канал ВК «Локомотив»
Фото: телеграм-канал ВК «Локомотив»
Все новости по теме: Локомотив

Калининградский «Локомотив» обыграл «Заречье-Одинцово» в первом матче 1/4 финала плей-офф женской Суперлиги-2025/2026 на выезде. Встреча завершилась со счётом 3:2. Матч состоялся во вторник, 10 марта. Об этом волейбольный клуб сообщил в своих социальных сетях.

Первая партия осталась за хозяйками — 25:20. Во второй калининградки взяли реванш — 17:25. В третьей подопечные Андрея Воронкова вновь одержали верх — 27:29. В четвёртой волейболистки из Одинцово не позволили калининградкам закончить игру — 25:20. В пятой «железнодорожницы» поставили победную точку со счётом 14:16.

Ответный четвертьфинальный матч против команды из Одинцово «Локомотив» проведёт дома, во дворце спорта «Янтарный», 13 марта (0+).

