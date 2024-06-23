«Балтику» пополнили ещё два молодых футболиста из Петербурга и Москвы

Фото: ФК «Балтика»

Калининградская «Балтика» подписала ещё двух молодых игроков. Состав команды пополнили двадцатилетние полузащитник и нападающий. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Первый — Владислав Саусь, воспитанник санкт-петербургского «Зенита». В прошлом сезоне он полгода отыграл за ярославский «Шинник» в Первой лиге и в 14 матчах за чёрно-синих отдал одну голевую передачу. Контракт с ним заключён до конца мая 2029 года.

«Владислав родился в Краснодарском крае, станица Петровская Славянского района. До 2017 года занимался в местной ДЮСШ „Виктория“, с 2017 по 2020 играл за УОР № 5 „Мастер-Сатурн“, вместе с командой дважды выигрывал первенство Московской области, а в 2020 году стал его лучшим бомбардиром. В начале 2021-го перешел в „Зенит“. В составе юношеской команды сине-бело-голубых стал победителем ЮФЛ-1, в ноябре 2021-го впервые сыграл за „Зенит“-2. В 2023-м участвовал в семи товарищеских встречах, а в июне дебютировал в Мир Российской Премьер-лиге», — представил клуб новичка.

Второй — воспитанник московского «Локомотива» Кирилл Никишкин. Как и Саусь, последние полгода он провёл в аренде в Первой лиге, где играл за ФК «Тюмень». Согласно порталу Transfermarkt, в весенней части первенства Никишкин провёл за тюменцев 4 матча без результативных действий.

«Кирилл является воспитанником „Локомотива“. Сыграл за главную команду железнодорожников два матча, дважды выйдя на замену в Кубке страны сезона-2022/23. В основном нападающий выступал за молодёжный состав клуба, за который провёл 43 матча, забил 22 мяча и сделал 11 голевых передач», — перечислила «Балтика» заслуги юного нападающего.

В Калининград переехал полузащитник из «СКА-Хабаровска» Илья Петров. 15 июня состав «Балтики» также пополнил 18-летний защитник молодёжной команды московского «Локомотива» Тимофей Щелкунов. Главным тренером калининградского футбольного клуба после ухода Сергея Игнашевича стал Александр Грищенко, возглавлявший в прошлом «Балтику-БФУ им. И. Канта». Последним подписанием «Балтики» стал Николай Титков, проведший полчаса на поле в сезоне Премьер-лиги 2023/2024.