«Балтика» отдала левого защитника в аренду аутсайдеру Первой лиги

«Балтика» отдала левого защитника в аренду аутсайдеру Первой лиги
Изображение: ФК «Балтика»
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Калининградская «Балтика» отдала своего левого защитника в аренду аутсайдеру Первой лиги России по футболу. Информацию об этом «Новому Калининграду» подтвердили в пресс-службе футбольного клуба.

Командную прописку меняет 21-летний Дмитрий Бегун. Весеннюю часть сезона футболист проведёт в саратовском «Соколе». В Калининград Бегун должен вернуться 30 июня. Сделку о полугодовой аренде игрока заключили 25 января. Ещё 24 января Дмитрий Бегун играл в джерси «Балтики» против «Челябинска» на сборах в турецком Белеке.

21-летний защитник перешёл в «Балтику» летом 2024 года из «СКА-Хабаровска». Контракт с ним подписали сразу на пять лет.

«За калининградцев Бегун провел семь встреч. Также защитник выступал за вторую команду бело-синих, где провёл шесть матчей. Желаем Диме успешной аренды!» — сообщил клуб в своих медиа.

В зимнее трансферное окно-2025 в «Балтику» перешёл вратарь из нижегородского «Пари НН» Иван Кукушкин. В декабре калининградский клуб покинули защитники Кирилл Маляров и Илья Калачёв. Тогда же СМИ писали об интересе балтийцев к племяннику экс-игрока мадридского «Реала» и сборной Нидерландов. В январе стан балтийцев также пополнился полузащитником из «Нефтехимика» Максимом Петровым, нападающим сборной Сальвадора Брайаном Хилем и защитником «Ростова» Евгением Чернов ым.

Воспитанник калининградского футбола Владислав Лазарев отправился в аренду в «Чайку». Другой воспитанник «Балтики», защитник Тигран Аванесян перешёл в тульский «Арсенал». «Балтика» также объявила о досрочном окончании аренды полузащитника Ивана Зазвонкина.

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