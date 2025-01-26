«Балтика» отдала ещё одного игрока аутсайдеру Первой лиги России по футболу

Калининградская «Балтика» отдала второго игрока в аренду аутсайдеру Первой лиги России. О новой сделке футбольный клуб сообщил в своих медиа.

Следующие полгода в другой команде проведёт вратарь Илья Свинов. 24-летний спортсмен переходит в башкирскую «Уфу», которая идёт 15 в таблице Первой лиги. Возвращение в «Балтику» запланировано 30 июня. Рыночная стоимость игрока на момент перехода в «Уфу» составляет 350 тыс. евро.

«За калининградцев Свинов провел пять встреч. Желаем Илье успешной аренды!» — рассказала «Балтика».

Свинов переехал в Калининград в июле 2024 года. Контракт с ним заключили до конца мая 2026 года. 25 января калининградский футбольный клуб отдал в аренду в «Сокол» защитника Дмитрия Бегуна. Он также пополнил состав команды летом.

В зимнее трансферное окно-2025 в «Балтику» перешёл вратарь из нижегородского «Пари НН» Иван Кукушкин. В декабре калининградский клуб покинули защитники Кирилл Маляров и Илья Калачёв. Тогда же СМИ писали об интересе балтийцев к племяннику экс-игрока мадридского «Реала» и сборной Нидерландов. В январе стан балтийцев также пополнился полузащитником из «Нефтехимика» Максимом Петровым, нападающим сборной Сальвадора Брайаном Хилем и защитником «Ростова» Евгением Черновым.