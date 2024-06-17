Облвласти: проблемой свалки в Барсуковке займется экспертная группа Минприроды РФ

На базе Минприроды России будет создана экспертная группа по вопросам управления твёрдых бытовых отходов в регионе, которая, в частности, займется решением проблемы со свалкой под Советском. Об этом, как пишет пресс-служба областного правительства, в понедельник, 17 июня, сообщил по итогам встречи с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым врио губернатора Алексей Беспрозванных.
«Обсудили вопросы, связанные с системой управления твёрдыми бытовыми отходами на территории нашего региона, подробно говорили о новых форматах взаимодействия с министерством по данному направлению. Договорились о создании отдельной экспертной группы на базе Минприроды России по вопросам ТБО, которая в ближайшее время приедет в регион. В частности, эксперты совместно с местными активистами будут детально разбираться в ситуации с мусорным полигоном в Барсуковке. Это первоочередной для нас вопрос, держу его на личном контроле», — рассказал Беспрозванных.Напомним, жители Советска регулярно жалуются на неприятный запах, исходящий от свалки в Барсуковке. В региональном минприроды признали, что быстро решить проблему не удастся. В марте на мусорном полигоне под Советском сотрудники ЕСОО убрали жировую яму. Жировые отходы там не принимают с 15 февраля. Тело полигона изолировали грунтом. Устранить нарушения в Барсуковке потребовала Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура. 1 марта жителям Советска обещали, что источник неприятного запаха будет блокирован в течение 10 дней. В начале мая бывший глава региона Алиханов признал, что мер по дегазации воздуха на полигоне недостаточно. 6 июня советчане пожаловались на вонь со свалки уже врио губернатора Алексею Беспрозванных, попросив его разобраться с проблемой. 14 июня он пообещал усилить работу по ликвидации очагов вони в Советске. А уже 15 июня стало известно, что свалку в Барсуковке планируют расширить: на эти цели власти готовы выделить 52 млн рублей. Двумя днями позже глава СКР Александр Бастрыкин, которому в соцсетях поступила жалоба от советчан на проблемы со свалкой, потребовал от местного СК провести расследование и доложить ему о результатах.