Облвласти: проблемой свалки в Барсуковке займется экспертная группа Минприроды РФ

На базе Минприроды России будет создана экспертная группа по вопросам управления твёрдых бытовых отходов в регионе, которая, в частности, займется решением проблемы со свалкой под Советском. Об этом, как пишет пресс-служба областного правительства, в понедельник, 17 июня, сообщил по итогам встречи с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым врио губернатора Алексей Беспрозванных.

«Обсудили вопросы, связанные с системой управления твёрдыми бытовыми отходами на территории нашего региона, подробно говорили о новых форматах взаимодействия с министерством по данному направлению. Договорились о создании отдельной экспертной группы на базе Минприроды России по вопросам ТБО, которая в ближайшее время приедет в регион. В частности, эксперты совместно с местными активистами будут детально разбираться в ситуации с мусорным полигоном в Барсуковке. Это первоочередной для нас вопрос, держу его на личном контроле», — рассказал Беспрозванных.