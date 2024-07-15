Облвласти: не подтверждено, что источник вони в Советске находится на полигоне

Областные власти не могут подтвердить, что источник вони в Советске находится на полигоне в Барсуковке. Об этом заявило министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда».

Ведомство отметило, что несколько раз проводило мониторинг качества воздуха в 2024 году. В феврале в результате исследования по 24 показателям превышения выявили только по формальдегиду в двух точках города: на пересечениях улицы Кутузова с улицей Тимирязева и улицы Липовой с улицей Павлика Морозова. При этом в ближайшей к полигону точке Советска, на Жилинском шоссе, 5, во время южных направлений ветров превышений концентрации формальдегида специалисты не выявили.

Дополнительные лабораторные исследования провели в марте. Пробы воздуха взяли у детского сада «Остров сокровищ» и на пересечении улиц Липовой и Толбухина, так как оттуда поступило больше всего жалоб. Как сообщили в минприроды, превышений концентрации каких-либо загрязняющих веществ по результатам анализа не выявили.

«Таким образом, как сообщили в министерстве, не подтверждено, что неприятный запах в г. Советске связан исключительно с деятельностью объекта обращения с отходами вблизи пос. Барсуковка», — ответило ведомство на информационный запрос и подчеркнуло, что «необходимо выявить источник неприятного запаха с учетом других промышленных и производственных предприятий» города.

Жители Советска регулярно жалуются на неприятный запах, исходящий от свалки в Барсуковке. В региональном минприроды признали, что быстро решить проблему не удастся. В марте на мусорном полигоне под Советском сотрудники ЕСОО убрали жировую яму. Жировые отходы там не принимают с 15 февраля. Тело полигона изолировали грунтом. Устранить нарушения в Барсуковке потребовала Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура. 1 марта жителям Советска обещали, что источник неприятного запаха будет блокирован в течение 10 дней. В начале мая бывший глава региона Алиханов признал, что мер по дегазации воздуха на полигоне недостаточно. 6 июня советчане пожаловались на вонь со свалки уже врио губернатора Алексею Беспрозванных, попросив его разобраться с проблемой. 14 июня он пообещал усилить работу по ликвидации очагов вони в Советске.

15 июня стало известно, что региональные власти готовы были выделить более 50 млн рублей на обустройство новой площадки для накопления твёрдых коммунальных отходов на двух участках. Спустя пару дней тендер отменили. Областное правительство отметило, что её появление на свалке было запланировано давно.