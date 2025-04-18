Калининградский зоопарк номинировали на «Зоопарк года»

Калининградский зоопарк номинировали на «Зоопарк года»
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Калининградский зоопарк вышел в финал второй всероссийской парковой премии «Парки России» в специальной номинации «Зоопарк года». Информацию об этом разместило учреждение в своём телеграм-канале.

К заявке необходимо было прикрепить презентацию с описанием учреждения и его достижений. По мнению зоопарка, в их число вошли памятники природы (гинкго двулопастный и бук краснолистный) и проводимая зеленая политика (экономия воды, увеличение биоразнообразия парка, энергоэффективность, переработка и сокращение отходов и привлечение внимания к проблемам экологии).

Отмечается, что зоопарк достиг рекордного уровня по посещаемости с 1990 года — 694 926 гостей в 2024-м. В прошлом году он также заработал 246 049,1 млн руб. от приносящей доход деятельности, а также выиграл грант в размере 3 млн от Благотворительного фонда Потанина на развитие проекта «Ab ovo! От яйца!» и 1 млн дополнительно в номинации «Признание сообщества» по итогам публичного голосования.

Помимо прочего, учреждение привезло из других зоопарков самца африканского льва, пару лемуров, группу желтых мангустов, алеутских казарок, мандаринок, нильского варана и других животных. В самом зоопарке родились птенец черного грифа, краснорукий тамарин, гигантский муравьед, сине-желтый ара, сурикаты и мары.

В сфере строительства и ремонта отмечается реставрация памятника первому директору Кёнигсбергского зоосада Герману Клаассу «Мальчик и львица со львятами» и керамической скульптуры «Девочка с оленёнком». Кроме того, в зоопарке открыли Летнюю резиденцию сурикатов и мангустов и расширили Зимнюю резиденцию кустарниковым собакам. Осенью в учреждении нашли и извлекли капсулу времени.

Среди достижений зоопарк также выделил количество просмотров на сайте и число подписчиков в соцсетях, организацию конференции «Дизайн и проектирование для зоопарков» и природоохранные инициативы.

Вместе с Калининградским зоопарком в финал вышли зоопарки Ростова-на-Дону, Челябинска, Екатеринбурга. Выбор и награждение победителей пройдут 23 апреля в Москве.

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