В Минпросвещения опровергли информацию о введении единой школьной формы

Министерство просвещения России не вводило обязательную единую школьную форму в стране. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минпросвещения отметили, что не собираются вводить единые требования к школьной форме на федеральном уровне. В соответствии со ст. 38 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», школы имеют право самостоятельно устанавливать правила внешнего вида учеников, а также цвет, фасон и другие характеристики формы, принимая во внимание мнения родителей и самих учеников.

Кроме того, ведомство напомнило, что приказом Росстандарта от 31 августа 2024 года № 1155-ст в стране утверждены общие технические требования для производителей школьной формы, которые вступят в силу 3 сентября. Этот стандарт устанавливает параметры, которым должна соответствовать форма: требования к ткани, отсутствие острых краев, соответствие типовым детским размерам, а также такие характеристики, как воздухопроницаемость, влагоотведение и гипоаллергенность.