Глава ЛДПР пообещал обратиться в Генпрокуратуру по поводу застройки Куршской косы

Все новости по теме: Куршская коса
Глава ЛДПР пообещал обратиться в Генпрокуратуру по поводу застройки Куршской косы

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что строительства отеля в пос. Рыбачий быть не должно, пообещав обратиться в Генпрокуратуру и Минприроды РФ. Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии, у Слуцкого сложилось впечатление, что «инициативу продвигают вопреки мнению жителей и экологического сообщества».

«Поддерживаю жителей Калининградской области и нашего коллегу Евгения Мишина (руководителя регионального отделения партии — прим. „Нового Калининграда“), — заявил Слуцкий. — Никакого отеля на Куршской косе быть не должно! История с парком выглядит крайне подозрительно: сначала — уголовное дело о вырубке леса, а до этого — обсуждения того же самого строительства. У меня возникают большие вопросы к легальности этого инвестпроекта».

Слуцкий пообещал «приложить все усилия, чтобы и жители региона, и экологическое сообщество были услышаны». «Будем биться до конца!» — заявил он. Председатель ЛДПР пообещал подготовить обращение в Генпрокуратуру и Минприроды с требованием тщательно проверить ситуацию вокруг нацпарка. Цель — убедиться, что все решения приняты законно, а интересы природы и людей не ущемлены.

Напомним, планы по застройке Рыбачьего на Куршской косе обсуждаются не первый год и вызывают споры среди экологов и ученых. Ранее специалисты предупреждали, что реализация проекта может негативно сказаться на экосистеме нацпарка и привести, в частности, к росту гибели перелетных птиц. В то же время инвестор настаивает на необходимости развития инфраструктуры и улучшения условий жизни в поселке.

6 мая в 11:00 в культурно-досуговом центре в поселке Рыбачий пройдут общественные слушания по проекту «строительства международного пассажирского речного пункта пропуска, оградительного мола, гостинично-рекреационного комплекса, а также реконструкции гидротехнических сооружений». Организатором обсуждений выступает областное минприроды, заказчиком — компания «СпецАвтоТранс», которая и является инвестором проекта. Для участия необходимо зарегистрироваться до 5 мая по ссылке.
Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter