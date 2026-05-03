Глава ЛДПР пообещал обратиться в Генпрокуратуру по поводу застройки Куршской косы

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что строительства отеля в пос. Рыбачий быть не должно, пообещав обратиться в Генпрокуратуру и Минприроды РФ. Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии, у Слуцкого сложилось впечатление, что «инициативу продвигают вопреки мнению жителей и экологического сообщества».

«Поддерживаю жителей Калининградской области и нашего коллегу Евгения Мишина (руководителя регионального отделения партии — прим. „Нового Калининграда“), — заявил Слуцкий. — Никакого отеля на Куршской косе быть не должно! История с парком выглядит крайне подозрительно: сначала — уголовное дело о вырубке леса, а до этого — обсуждения того же самого строительства. У меня возникают большие вопросы к легальности этого инвестпроекта».

Слуцкий пообещал «приложить все усилия, чтобы и жители региона, и экологическое сообщество были услышаны». «Будем биться до конца!» — заявил он. Председатель ЛДПР пообещал подготовить обращение в Генпрокуратуру и Минприроды с требованием тщательно проверить ситуацию вокруг нацпарка. Цель — убедиться, что все решения приняты законно, а интересы природы и людей не ущемлены.

Напомним, планы по застройке Рыбачьего на Куршской косе обсуждаются не первый год и вызывают споры среди экологов и ученых. Ранее специалисты предупреждали, что реализация проекта может негативно сказаться на экосистеме нацпарка и привести, в частности, к росту гибели перелетных птиц. В то же время инвестор настаивает на необходимости развития инфраструктуры и улучшения условий жизни в поселке.