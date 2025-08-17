«Калининград-ГорТранс»: новые шпалы предназначены для замены путей на Фестивальной аллее

Новые шпалы за 18 млн рублей предназначены для замены трамвайного полотна на Фестивальной аллее на участке от ул.Красной до ул.Коммунальной. Об этом АО «Калининград-ГорТранс» сообщило «Новому Калининграду» в ответ на официальный запрос.



Шпалы планируют заменить в обоих направлениях. Согласно документации, в общей сложности закупить планируется 1176 шпал и брусьев.

Ранее «Новому Калининграду» в АО рассказали, что планируется переложить трамвайные рельсы на участке Фестивальной аллеи от ул.Красной до ул.Коммунальной. На их закупку выделили 19,6 млн руб.

До этого на Фестивальной аллее отремонтировали часть трамвайных путейна отрезке от Каштановой аллеи до улицы Коммунальной, оставив полусгнившие рельсы. В пресс-службе горадминистрации пояснили, что такое решение — это не капитальный ремонт, а временная мера.

В начале августа Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам федеральных министерств проработать предложение Совета Федерации о включении проекта Калининградской области по обновлению старых трамваев и изношенной трамвайной линии в муниципалитете в программу комплексного развития городского электрического транспорта.

Капитальный ремонт трамвайных путей на конце маршрута № 5 в Калининграде оценили в 185,6 млн рублей. Капремонт необходимо провести на участке от улицы Чкалова до Улицы Бассейной с захватом кольца на конечной остановке. Заказчиком работ является МКУ «ГДСР».

В июне Елена Дятлова сообщила, что в городской бюджет на текущий год заложены средства на обустройство трамвайных путей от перекрёстка проспекта Мира с улицей Катина до конечной остановки 5-го маршрута в районе улицы Бассейной.

В январе предприятие выделило на закупку рельсов 4,6 млн рублей.

До этого стало известно, что в Калининграде запланировали демонтаж трамвайных рельсов на пяти улицах. О том, что рельсы будут сняты, несмотря на «историческую важность трамвая в городе», «Новому Калининграду» в ответе на официальный запрос сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов.

В конце ноября 2024 года жители Калининграда, выступающие за сохранение и развитие трамвая, собрали более трёх тысяч подписей за возвращение трамвая на проспект Победы. 2020 электронных подписей 28 ноября были направлены в адрес губернатора Алексея Беспрозванных и вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина, а 1003 бумажных досылались почтой. Однако, как сообщил один из инициаторов обращения Александр Панфилов, письмо в Правительство РФ было перенаправлено в областное правительство, а региональные власти перенаправили его в мэрию Калининграда, которая ранее выступила за демонтаж выделенной линии и появление на её месте дополнительных полос автомобильного движения.