В Светлом приставы арестовали авто, владелец которого накопил долгов на 58 млн (фото)

В Светлом судебные приставы арестовали автомобиль, владелец которого имеет долги по налогам на 58 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Гражданин не исполнял требования судебных приставов добровольно. «Поэтому сотрудники органов принудительного исполнения провели работу по установлению имущества должника, на которое можно обратить взыскание. Оказалось, что в собственности у светловчанина имеется легковой автомобиль марки „Mercedes GLE 63s“ 2021 г.в. Гражданин уклонялся от общения с судебными приставами и скрывал транспортное средство. Тем не менее с помощью камер системы видеонаблюдения „Безопасный город“ и при содействии коллег из региональной Госавтоинспекции удалось установить место нахождения автомобиля», — говорится в сообщении.

Движимое имущество арестовали и переместили на специализированную стоянку. На погашение задолженности владельцу дали 10 дней. «Если этого не произойдет, машину оценят и передадут на торги», — сообщает ведомство.



