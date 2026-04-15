Ректор БФУ им. Канта пообещал запустить неокампус «Кантиана» в 2026 году

Все новости по теме: Образование
Неокампус Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта планируется открыть в 2026 году. Об этом заявил ректор вуза Максим Демин на пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС.

«Запустим кампус, обещаю», — сказал Демин. Конкретной даты он не назвал.

Речь идет о кампусе «Кантиана» — одном из 25 кампусов, которые возводятся в российских регионах по решению президента Владимира Путина в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Предполагается, что комплекс в Калининграде объединит шесть учебных корпусов и два общежития на 2,5 тыс. мест с коворкингами, фитнес-зоной, фудкортом и рекреационными зонами.

В мае 2024 года были введены в эксплуатацию первые два объекта кампуса «Кантиана»: многофункциональный университетский центр и используемое для открытых лекций, презентаций и встреч помещение «БФУ Экспо».

В начале ноября 2025 года министерство градостроительной политики Калининградской области выдало БФУ имени Канта разрешение на ввод в эксплуатацию одного из общежитий кампуса «Кантиана». Заселять студентов в первое общежитие кампуса начали в декабре 2025 года.

В конце января 2026 года состоялось торжественное открытие двух общежитий университета, в котором по видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин. В двух зданиях смогут проживать почти 2,5 тыс. студентов. Для них в каждом блоке предусмотрены вай-фай подключение и IP-телефония, столовая на 360 посадочных мест, тренажерный зал, прачечная, места для хранения велосипедов, медпункт, более 30 пространств для самостоятельной работы и внеучебной деятельности.

Техническая готовность кампуса в июне 2025-го составляла 61%, в сентябре — 71%. Территорию кампуса благоустроили более чем на 50%. Завершить работы планировалось до конца 2025-го. Строительная готовность корпуса «Биомед» в январе 2026 года составляла 70%. В конце февраля она достигла 82%.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

