Ректор БФУ им. Канта пообещал запустить неокампус «Кантиана» в 2026 году

Неокампус Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта планируется открыть в 2026 году. Об этом заявил ректор вуза Максим Демин на пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС.

«Запустим кампус, обещаю», — сказал Демин. Конкретной даты он не назвал.

Речь идет о кампусе «Кантиана» — одном из 25 кампусов, которые возводятся в российских регионах по решению президента Владимира Путина в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Предполагается, что комплекс в Калининграде объединит шесть учебных корпусов и два общежития на 2,5 тыс. мест с коворкингами, фитнес-зоной, фудкортом и рекреационными зонами.

В мае 2024 года были введены в эксплуатацию первые два объекта кампуса «Кантиана»: многофункциональный университетский центр и используемое для открытых лекций, презентаций и встреч помещение «БФУ Экспо».

В начале ноября 2025 года министерство градостроительной политики Калининградской области выдало БФУ имени Канта разрешение на ввод в эксплуатацию одного из общежитий кампуса «Кантиана». Заселять студентов в первое общежитие кампуса начали в декабре 2025 года.

В конце января 2026 года состоялось торжественное открытие двух общежитий университета, в котором по видеосвязи принял участие президент России Владимир Путин. В двух зданиях смогут проживать почти 2,5 тыс. студентов. Для них в каждом блоке предусмотрены вай-фай подключение и IP-телефония, столовая на 360 посадочных мест, тренажерный зал, прачечная, места для хранения велосипедов, медпункт, более 30 пространств для самостоятельной работы и внеучебной деятельности.

Техническая готовность кампуса в июне 2025-го составляла 61%, в сентябре — 71%. Территорию кампуса благоустроили более чем на 50%. Завершить работы планировалось до конца 2025-го. Строительная готовность корпуса «Биомед» в январе 2026 года составляла 70%. В конце февраля она достигла 82%.