Бизнес-омбудсмен: предприниматели жалуются на снижение покупательского спроса

В Калининградской области по итогам 2025 года выросла «смертность бизнеса». Если в 2024 году эта цифра составляла 0,28%, то в 2025 году — 15,79%, рассказала на апрельском заседании Заксобрания врио регионального уполномоченного по правам предпринимателей Олеся Белая. По ее словам, это общая тенденция характерная для всей страны, предприниматели жалуются на снижение покупательского спроса.

Депутат Олег Урбанюк поинтересовался, почему смертность юрлиц составила 237 единиц, а ИП наоборот стало регистрироваться больше — отмечен прирост на 3136 единиц. Олеся Белая ответила, что «триггером выступили изменения налогового законодательства, которые были анонсированы в четвёртом квартале 2025 года».

«Для бизнеса это был во многом шок — из-за снижения лимитов на УСН (упрощенная система налогообложения — прим. „Нового Калининграда“) до 20 млн с прогнозом до 15-10 на последующие два года. Более того, изменился не только налоговый подход, но и выплата страховых взносов», — пояснила Белая. По её словам, работать дальше предпринимателям позволяет налог на профессиональный доход (так называемый режим самозанятых — прим. «Нового Калининграда»). На январь 2026 года в регионе было зарегистрировано около 120000 предпринимателей, использующих этот режим, из которых 113000 — физические лица, но данный режим выбирают и индивидуальные предприниматели.

«По России 15-20% закрытых компаний. Мы примерно находимся в том самом ожидаемом диапазоне, — добавила бизнес-омбудсмен. — Бизнес говорит не только о внешних контурах проблематики, которые характерны в свете изменения налогов, повышения тарифов. А в целом о снижении покупательского спроса. Они зачастую сетуют не на то, что не хватает мер поддержки, субвенций, субсидий, грантов. А на то, что в целом население стало меньше покупать, более экономно подходить к этому вопросу. Здесь мы видим неуникальность нашего региона по этому направлению».

Как в конце марта писал «Коммерсант» со ссылкой на результаты опроса «Опоры России», большинство малых и средних предприятий (МСП) в 2026 году столкнулось с ухудшением ведения бизнеса — из-за роста налоговой нагрузки и падения выручки. Для сохранения рентабельности предприниматели повышают цены, переходят на более дешевые материалы и оптимизируют внутренние процессы.