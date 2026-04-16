В Калининградской области выросла розничная продажа кофе, какао и чая

В Калининградской области наибольший рост розничных продаж кофе, какао и чая в действующих ценах зафиксировали в 2025 году. Как сообщает Калининградстат, объём продаж кофе и какао составил 3108,6 млн руб. (+1208,7 млн), а чая — 1666,6 млн (+205,3 млн).

«В течение десятилетия в розничных продажах кофе, какао и чая доля кофе и какао, которая в 2015 году была несколько ниже доли продаж чая (748,9 млн руб. и 765,9 млн руб. соответственно), выросла», — добавляет Калининградстат.

Цена килограмма кофе в Калининградской области в феврале 2026 года составила 2358,32 руб. Самый дорогой кофе в России можно было приобрести в Чукотском автономном округе (3423,74 руб. за кг), а самый дешёвый — в Республике Северная Осетия-Алания (1540,51 руб. за кг).

По данным Калининградстата, региональные компании, выпускающие кофе под собственными торговыми марками, увеличили производство в 2,9 раза за пять лет. В 2020 году в Калининграде произвели 146,2 т кофе, а в 2025-м — 423 т.

Кроме того, за десять лет количество ресторанов, кафе и баров, где можно выпить эспрессо, латте, капучино и другие варианты кофе, увеличилось на 37,4%. На конец 2025 года в области работали 720 таких заведений.