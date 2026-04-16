В Калининградской области выросла розничная продажа кофе, какао и чая

Все новости по теме: Экономика
В Калининградской области наибольший рост розничных продаж кофе, какао и чая в действующих ценах зафиксировали в 2025 году. Как сообщает Калининградстат, объём продаж кофе и какао составил 3108,6 млн руб. (+1208,7 млн), а чая — 1666,6 млн (+205,3 млн).

«В течение десятилетия в розничных продажах кофе, какао и чая доля кофе и какао, которая в 2015 году была несколько ниже доли продаж чая (748,9 млн руб. и 765,9 млн руб. соответственно), выросла», — добавляет Калининградстат.

Цена килограмма кофе в Калининградской области в феврале 2026 года составила 2358,32 руб. Самый дорогой кофе в России можно было приобрести в Чукотском автономном округе (3423,74 руб. за кг), а самый дешёвый — в Республике Северная Осетия-Алания (1540,51 руб. за кг).

По данным Калининградстата, региональные компании, выпускающие кофе под собственными торговыми марками, увеличили производство в 2,9 раза за пять лет. В 2020 году в Калининграде произвели 146,2 т кофе, а в 2025-м — 423 т.

Кроме того, за десять лет количество ресторанов, кафе и баров, где можно выпить эспрессо, латте, капучино и другие варианты кофе, увеличилось на 37,4%. На конец 2025 года в области работали 720 таких заведений.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

