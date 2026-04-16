В Калининграде начались работы по монтажу въездного знака со стороны ул. Невского

В Калининграде подрядчик начал работы по монтажу въездного знака со стороны ул. Невского. Он подготовил съезд, завершает установку свай и приступает к заливке фундаментной плиты. Об этом сообщила глава администрации Елена Дятлова в своем телеграм-канале.

В мае ожидается поставка металлоконструкций из Санкт-Петербурга. После их монтажа специалисты приступят к установке декоративных элементов. Украшением конструкции, отмечает сити-менеджер, должен стать желтый эрклез — особый декоративный материал из кускового стекла, имитирующий янтарь.

«Въездной знак будет представлять конструкцию высотой 25,2 метра с современной архитектурной концепцией. Проект предусматривает комплексное освещение объекта, что сделает его заметным и будет привлекать внимание как днём, так и в вечернее время. Подрядчик должен завершить работы 1 октября 2026 года», — добавила Дятлова.

В марте 2021 года главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов анонсировал сбор идей для проектирования нового въездного знака в город со стороны ул. Невского. Он рассказал, что знак снесли во время строительства дороги. Изначально его планировалось восстановить в том же виде на новом месте (новый участок определили за чертой города). Но в итоге в администрации решили, что имеет смысл провести «ребрендинг» знака. Позже были продемонстрированы некоторые эскизы.

В 2022 году горвласти выделили 2,5 млн рублей на проект въездного знака в областной центр, который должен появиться в районе транспортной развязки на Зеленоградск (в начале Приморского кольца). Победителем стала московская компания «Алтын Групп», снизившая цену до 1,8 млн рублей, однако позднее контракт с поставщиком был расторгнут на основании решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Постановление об осуществлении капитальных вложений в объект было опубликовано на сайте горадминистрации в декабре 2024 года. Тогда же проект получил положительное заключение госэкспертизы. В сентябре 2025 года была проведена повторная экспертиза.

В первый раз подрядчика искали в октябре 2025 года. Тогда начальная цена контракта составляла 39,8 млн рублей. На участие в торгах была подана только одна заявка. Комиссия признала её не соответствующей требованиям закупки. В ноябре за работу предлагали максимум 39 075 135 рублей — на 725 тыс. меньше. 24 ноября определение поставщика был отменено.

За десять месяцев стоимость установки нового въездного знака «Калининград» в районе транспортной развязки на Зеленоградск выросла почти на треть. Это следует из изменений, внесённых в постановление горадминистрации об осуществлении капитальных вложений в объект.

По итогу договор на строительство въездного знака заключили с ООО «СК «Артстрой» за 39,5 млн руб. 23 марта компания получила разрешение на строительство, которое будет действовать до 23 сентября.