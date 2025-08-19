Суд отправил в колонию калининградца, дважды выстрелившего в знакомую из арбалета

В Калининграде вынесен приговор в отношении 49-летнего местного жителя, обвиняемого в нанесении ранения выстрелом из арбалета. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что 29 сентября 2024 года на территории с/т «40 лет Победы» мужчина на почве личных неприязненных отношений произвел два выстрела из арбалета в сторону знакомой. В результате женщина получила проникающее ранение грудной клетки с повреждением легкого, повлекшее тяжкий вред ее здоровью.

В судебном заседании подсудимый вину признал частично, пояснив, что у него не было умысла на причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей. Однако суд, изучив материалы дела, признал его вину полностью доказанной и квалифицировал его действия по п. «з» ч. 2 ст.111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Приговором Центрального районного суда калининградцу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.